Стрибками з парашуту кременчужани відсвяткували 90-річчя Повітряно-десантних військ

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26 вересня члени ГО ОВЗС «Гвардія» (ВОВПО) Кременчука вже вкотре на аеродромі Коротич під Харковом здійснили стрибки з парашутом. Про це повідомляє пресслужба Гвардії.





- Марія Грєх останнім часом стрибає з парашутом - крилом, а інші члени Клубу дивляться в небо із заздрістю і теж готуються до стрибків. Небо кличе і закохує в себе. Члени ГО ОВЗС «Гвардія» (ВОВПО) Кременчука гідно відзначають 90-річчя Повітряно-десантних військ, - йдеться у повідомленні.