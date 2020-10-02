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Стрибками з парашуту кременчужани відсвяткували 90-річчя Повітряно-десантних військ

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 574

 

Кременчужани вкотре здійснили стрибки на аеродромі під Харковом

26 вересня члени ГО ОВЗС «Гвардія» (ВОВПО) Кременчука вже вкотре на аеродромі Коротич під Харковом здійснили стрибки з парашутом.  Про це повідомляє пресслужба Гвардії. 


- Марія Грєх останнім часом стрибає з парашутом - крилом, а інші члени Клубу дивляться в небо із заздрістю і теж готуються до стрибків. Небо кличе і закохує в себе. Члени ГО ОВЗС «Гвардія» (ВОВПО) Кременчука гідно відзначають 90-річчя Повітряно-десантних військ, - йдеться у повідомленні. 
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Автор: Альона Душенко
Теги: Гвардія
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