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Містяни виклали світлини хуліганства у соціальній мережі
По клумбі Пивзаводівського кола проїхалися машиною – сліди від шин залишилися на траві.
Сьогодні, 5 жовтня, містяни виклали світлини наслідків цього хуліганства у соціальній мережі h.kremenchug.
Рядом же, на заправках видеокамеры есть.
А кому это нужно ? Борзенко культивирует анархию везде. По городу идут круглосуточные гонки, реднеки хвастаются кто громче напердит выхлопом на пол города, а тут подумаешь, клумбу испортили, зачем им лишний раз чесаться ?
ну проехал да и что? Сомневаюсь что целенаправлено туда катил. Мог и завтыкать водитель. Срочно открывать криминальное производство? Вызвать СБУ, нацгвардию и кучу вертолётов?
Скорее всего самоходная установка "разминалась". Устал танк стоять ,прокатился , а назад на цыпочках зашел.
Там довлі високий бардюр. Інакше як навмисно туди не виїдеш. Уяви що в фонтан хтось ловко наклав. Величезні катіхи плавають, а подліва поступово розпливається. Повіриш то той "бомрардір" випадково переплутав нужник з фонтаном?
На другому фото видно, що двічі заїзджав на одне і те ж місце, і шліфував.
Люди стараються щоб місто мало гарний вигляд, а не для того щоб якийсь шланг маструбував на газоні.
Кримінально - ні, аморально - так!