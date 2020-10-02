По клумбі Пивзаводівського кола проїхалися машиною

Сьогодні, 12:46 Переглядів: 1 426 Коментарів: 5

Містяни виклали світлини хуліганства у соціальній мережі

По клумбі Пивзаводівського кола проїхалися машиною – сліди від шин залишилися на траві.





Сьогодні, 5 жовтня, містяни виклали світлини наслідків цього хуліганства у соціальній мережі h.kremenchug.