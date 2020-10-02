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По клумбі Пивзаводівського кола проїхалися машиною

Сьогодні, 12:46 Переглядів: 1 426 Коментарів: 5

 

Містяни виклали світлини хуліганства у соціальній мережі

По клумбі Пивзаводівського кола проїхалися машиною – сліди від шин залишилися на траві.


Сьогодні, 5 жовтня, містяни виклали світлини наслідків цього хуліганства у соціальній мережі h.kremenchug.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: h.kremenchug
Теги: Пивзавод Пивзаводовский круг клумба
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 5

706
inattentive:
Сьогодні, 13:45

Рядом же, на заправках видеокамеры есть.


4 0
121
AMD:
Сьогодні, 14:03

Цитата: inattentive

Рядом же, на заправках видеокамеры есть.

А кому это нужно ? Борзенко культивирует анархию везде. По городу идут круглосуточные гонки, реднеки хвастаются кто громче напердит выхлопом на пол города, а тут подумаешь, клумбу испортили, зачем им лишний раз чесаться ?


6 0
580
VsegdaProtiv:
Сьогодні, 14:04

ну проехал да и что? Сомневаюсь что целенаправлено туда катил. Мог и завтыкать водитель. Срочно открывать криминальное производство? Вызвать СБУ, нацгвардию и кучу вертолётов? 


4 6
706
inattentive:
Сьогодні, 14:07

Скорее всего самоходная установка "разминалась". Устал танк стоять ,прокатился , а назад на цыпочках зашел.  laughing


3 0
799
почемучка:
Сьогодні, 14:18

Цитата: VsegdaProtiv

ну проехал да и что? Сомневаюсь что целенаправлено туда катил. Мог и завтыкать водитель. Срочно открывать криминальное производство? Вызвать СБУ, нацгвардию и кучу вертолётов? 

Там довлі високий бардюр. Інакше як навмисно туди не виїдеш. Уяви що в фонтан хтось ловко наклав. Величезні катіхи плавають, а подліва поступово розпливається. Повіриш то той "бомрардір" випадково переплутав нужник з фонтаном?

На другому фото видно, що двічі заїзджав на одне і те ж місце, і шліфував.

Люди стараються щоб місто мало гарний вигляд, а не для того щоб якийсь шланг маструбував на газоні.

Кримінально - ні, аморально - так!


6 0

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