«Боги вогню» з Кременчука провели міжнародні військові навчання «Об'єднані зусилля - 2020»

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До Кременчука повернулися ракетники з військової частини А1546. Військові 107 реактивної артилерійської бригади близько місяця проводили навчання на півдні України й додому повернулися ешелоном через залізну дорогу, щоб не пошкодити важкою технікою автомобільні дороги.





Кременчужани долучилися до проведення командно-штабних навчань, де провели випробування модернізованої системи залпового вогню «Вільха Р» і вперше були здійснили бойові пуски ракет «Вільха» за допомогою модернізованої системи залпового вогню «Вільха».









Активна фаза міжнародних військових навчань «Об'єднані зусилля - 2020» тривала з 22 до 25 вересня. Окрім українських підрозділів, у них брали участь підрозділи збройних сил країн-членів НАТО, зокрема, США і Великої Британії.





Перший етап навчань «Спільні зусилля - 2020» почався з десантування британських та українських «крилатих піхотинців» у Миколаївській області. Навчання відбувалися майже одночасно з російськими «Кавказ-2020», під час яких збільшувалася ймовірність агресії - вони проводилися 21-26 вересня 2020 року.









«Об’єднані зусилля - 2020» за своїм форматом були унікальними. Адже навчання такого формату проводилися вперше. Їх мета - практичне виконання завдань у багатонаціональному середовищі за стандартами та процедурами НАТО, підвищення рівня взаємосумісності підрозділів Збройних Сил та наших держав - партнерів.





На офіційному сайті Президента України зазначають, що у районі Кінбурнської коси поблизу селища Виноградне відпрацювало управління зосередженим вогневим ударом. Ураження здійснювали з РСЗВ «Вільха», «Ураган» по об'єктах в глибині оборони противника. Також відпрацьовувалося застосування ударного БпАК Bayraktar.









Командування об'єднаних сил ЗСУ повідомляє, що за легендою навчань, упродовж кількох днів підрозділами сил оборони стримано наступальну операцію ворога. При цьому не допустили висадку морських й повітряних десантів противника, а також вжили заходів щодо виводу військових частин та підрозділів з-під ворожих ударів крилатими ракетами морського базування.





Разом із цим детально відпрацьовані питання координації вогневого ураження. В першу чергу - розвідки позицій противника за допомогою безпілотних летальних апаратів і вже після цього, нанесення високоточних ударів по найбільш важливих об’єктах.





Йдеться, про превентивні авіаційні удари й вогневе ураження об'єктів, розташованих у глибині оборони противника, з реактивних систем залпового вогню «Вільха», «Ураган» і ударного оперативно-тактичного середньовисотного безпілотного літального апарату Bayraktar, а також ураження противника з озброєння бойових машин, реактивної та самохідної артилерії, мінометів та інших вогневих засобів.