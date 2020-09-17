У Полтавській області «прикрили» гральний бізнес

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 279

У Карлівці припинили протиправну діяльність закладу, який надавав послуги грального бізнесу. Повідомили про роботу грального закладу 17 вересня. Одразу на місце події прибула слідчо-оперативна група.





Відділ комунікації поліції Полтавщини повідомив, що під час обшуків слідчі вилучили комп’ютерну техніку, камери відеоспостереження, роутери, чековий апарат, мобільні телефони та інші речові докази протиправної діяльності. Розпочали розслідування за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України. Допитали відвідувачі грального закладу. Встановлюють осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.