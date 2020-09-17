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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтавській області «прикрили» гральний бізнес

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 279

 

Незаконний бізнес функціонував у Карлівці

У Карлівці припинили протиправну діяльність закладу, який надавав послуги грального бізнесу. Повідомили про роботу грального закладу 17 вересня. Одразу на місце події прибула слідчо-оперативна група.


Відділ комунікації поліції Полтавщини повідомив, що під час обшуків слідчі вилучили комп’ютерну техніку, камери відеоспостереження, роутери, чековий апарат, мобільні телефони та інші речові докази протиправної діяльності. Розпочали розслідування за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України. Допитали відвідувачі грального закладу. Встановлюють осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: игорный бизнес гральні автомати
компанія «Інтера Люкс»

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