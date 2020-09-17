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Мітинг з нагоди визволення Кременчука та дня міста відбудеться, попри карантин

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 220

 
Кількість учсників мітингу біля пам'ятника Воїну-визволителю буде обмежена, повідомив Віталій Малецький

Стало відомо, що попри карантин, мерія планує заходи до Дня міста, який відзначається 29 вересня. Так, на засіданні виконкому 18 вересня ухвалили рішення ро тимчасове обмеження «Про тимчасове обмеження руху автотранспорту під час проведення мітингу, присвяченого 449-ї річниці від дня заснування міста Кременчука та 77-ї річниці визволення його від нацистських загарбників». Обмежать рух транспорту 29 вересня на час проведення мітингу біля пам'ятника Воїну-визволителю, що в сквері Бабаєва: з 8.45 до 9.45 по вул. Соборній від перехрестя з вул. Небесної сотні до перехрестя з бульваром Пушкіна.


Під час засідання виконкому мер Кременчука Віталій Малецький заявив:


- Мітинг буде у скороченому форматі з обмеженою кількістю учасників. Буде покладання квітів. Кілька слів ми скажемо, подякуємо нашим визволителям, згадаємо ветеранів, тому що цей день — святий день для всіх кременчужан. Незважаючи на певні обмеження, треба все ж таки вшанувати захисників і визволителів.
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: мітинг карантин День міста
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