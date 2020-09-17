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Надзвичайні новини

У Кременчуці молодик до смерті забив чоловіка: підозрюваного взяли під варту

Сьогодні, 10:54 Переглядів: 817

 

Потерпілий помер від травми голови

Кременчуцька поліція затримала чоловіка, який наніс тілесні ушкодження 49-річному місцевому мешканцю.


За інформацією Кременчуцького відділу поліції, 12 вересня близько 19.30 медики повідомили правоохоронцям про смерть 49-річного чоловіка. Його каретою швидкої допомоги госпіталізували з вулиці Родимцева.


За фактом смерті поліція Кременчука відкрила кримінальне провадження. Начальник Кременчуцького відділу поліції Іван Жук повідомив, що за висновками судово-медичної експертизи чоловік помер через тілесні ушкодження голови. Правоохоронці встановили, що перед госпіталізацією потерпілий мав конфлікт із 29-річним кременчужанином.


Наразі фігурантові повідомили про підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Справу розслідують за ч. 2 ст. 121 (Умисне тілесне ушкодження, що потягло смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.


У разі доведення вини підозрюваного йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: тяжкие телесные повреждения смерть
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