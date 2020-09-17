За минулу добу в Україні зареєстрували +3 228 випадків коронавірусу, на Полтавщині +28

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За добу у країні від COVID-19 одужало 1 573 людини

В Україні за останню добу зафіксували 3 228 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 28.



За даними МОЗ, станом на 9.00 18 вересня в нашій країні налічують 169 472 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 468 летальних, 75 486 пацієнтів одужало (за добу одужало 1 573 людини). Загалом провели 1 985 802 тестування методом ПЛР.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 5 114 випадків;

Волинська область — 6 689 випадків;

Дніпропетровська область — 3 765 випадків;

Донецька область — 2 313 випадків;

Житомирська область — 4 774 випадки;

Закарпатська область — 9 031 випадок;

Запорізька область — 2 748 випадків;

Івано-Франківська область — 12 031 випадок;

Кіровоградська область — 967 випадків;

м. Київ — 18 740 випадків;

Київська область — 7 476 випадків;

Львівська область — 17 869 випадків;

Луганська область — 706 випадків;

Миколаївська область — 2 320 випадків;

Одеська область — 10 924 випадки;

Полтавська область — 1 390 випадків;

Рівненська область — 10 917 випадків;

Сумська область — 2 807 випадків;

Тернопільська область — 10 705 випадків;

Харківська область — 14 264 випадки;

Херсонська область — 766 випадків;

Хмельницька область — 4 339 випадків;

Чернівецька область — 12 793 випадки;

Черкаська область — 2 891 випадок;

Чернігівська область — 3 133 випадки.

Полтавська ОДА надала інформацію, що на Полтавщині за вказаний період коронавірусну інфекцію зареєстрували: