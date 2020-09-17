Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 17.09.2020 10:00
Підтверджені:
Україна166244
Кременчук214
Хворі:
Україна88931
Кременчук48
Одужало:
Україна73913
Кременчук159
Померло:
Україна3400
Кременчук7
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За минулу добу в Україні зареєстрували +3 228 випадків коронавірусу, на Полтавщині +28

Сьогодні, 11:25 Переглядів: 326

 

За добу у країні від COVID-19 одужало 1 573 людини

В Україні за останню добу зафіксували 3 228 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 28.

За даними МОЗ, станом на 9.00 18 вересня в нашій країні налічують 169 472 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 468 летальних, 75 486 пацієнтів одужало (за добу одужало 1 573 людини). Загалом провели 1 985 802 тестування методом ПЛР.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 5 114 випадків;
  • Волинська область — 6 689 випадків;
  • Дніпропетровська область — 3 765 випадків;
  • Донецька область — 2 313 випадків;
  • Житомирська область — 4 774 випадки;
  • Закарпатська область — 9 031 випадок;
  • Запорізька область — 2 748 випадків;
  • Івано-Франківська область — 12 031 випадок;
  • Кіровоградська область — 967 випадків;
  • м. Київ — 18 740 випадків;
  • Київська область — 7 476 випадків;
  • Львівська область — 17 869 випадків;
  • Луганська область — 706 випадків;
  • Миколаївська область — 2 320 випадків;
  • Одеська область — 10 924 випадки;
  • Полтавська область — 1 390 випадків;
  • Рівненська область — 10 917 випадків;
  • Сумська область — 2 807 випадків;
  • Тернопільська область — 10 705 випадків;
  • Харківська область — 14 264 випадки;
  • Херсонська область — 766 випадків;
  • Хмельницька область — 4 339 випадків;
  • Чернівецька область — 12 793 випадки;
  • Черкаська область — 2 891 випадок;
  • Чернігівська область — 3 133 випадки.

 

Полтавська ОДА надала інформацію, що на Полтавщині за вказаний період коронавірусну інфекцію зареєстрували:

  • у Полтаві – 11 випадків;
  • у Кременчуці – 6 хворих;
  • у Полтавському районі – 3 нових випадки;
  • у Миргороді, Лубнах, Кременчуцькому районі, а також у колишніх Машівському, Зіньківському, Хорольському, Новосанжарському, Решетилівському районах – по одному відповідно.
У Кременчуці коронавірус виявили у немовля
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
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