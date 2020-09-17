За минулу добу в Україні зареєстрували +3 228 випадків коронавірусу, на Полтавщині +28
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За добу у країні від COVID-19 одужало 1 573 людини
В Україні за останню добу зафіксували 3 228 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 28.
За даними МОЗ, станом на 9.00 18 вересня в нашій країні налічують 169 472 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 468 летальних, 75 486 пацієнтів одужало (за добу одужало 1 573 людини). Загалом провели 1 985 802 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 5 114 випадків;
- Волинська область — 6 689 випадків;
- Дніпропетровська область — 3 765 випадків;
- Донецька область — 2 313 випадків;
- Житомирська область — 4 774 випадки;
- Закарпатська область — 9 031 випадок;
- Запорізька область — 2 748 випадків;
- Івано-Франківська область — 12 031 випадок;
- Кіровоградська область — 967 випадків;
- м. Київ — 18 740 випадків;
- Київська область — 7 476 випадків;
- Львівська область — 17 869 випадків;
- Луганська область — 706 випадків;
- Миколаївська область — 2 320 випадків;
- Одеська область — 10 924 випадки;
- Полтавська область — 1 390 випадків;
- Рівненська область — 10 917 випадків;
- Сумська область — 2 807 випадків;
- Тернопільська область — 10 705 випадків;
- Харківська область — 14 264 випадки;
- Херсонська область — 766 випадків;
- Хмельницька область — 4 339 випадків;
- Чернівецька область — 12 793 випадки;
- Черкаська область — 2 891 випадок;
- Чернігівська область — 3 133 випадки.
Полтавська ОДА надала інформацію, що на Полтавщині за вказаний період коронавірусну інфекцію зареєстрували:
- у Полтаві – 11 випадків;
- у Кременчуці – 6 хворих;
- у Полтавському районі – 3 нових випадки;
- у Миргороді, Лубнах, Кременчуцькому районі, а також у колишніх Машівському, Зіньківському, Хорольському, Новосанжарському, Решетилівському районах – по одному відповідно.