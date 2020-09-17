Кременчужани в темряві будуть бігати в Придніпровському парку

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 313

10 жовтня у Кременчуці відбудуться змагання з бігу «СвітлоРан 2020». Як розповів «Телеграфу» організатор змагань Сергій Кірчик, вони влаштовують командно орієнтовані змагання з бігу з 18.00 до 20.00 (часові проміжки 30, 60, 90 та 120 хв.).

Спортсмени будуть бігти у «Придніпровському» та парку «Ювілейний».





- Паралельно двогодинному забігу буде проведено інтерактивну шоу-програму на літній сцені в місці старту та розвороту 5-кілометрового кола. Кожний учасник забігу отримає стилізовану медаль, що світиться та по ходу дистанції кожні 5 км браслет, що світиться відповідного кольору. В кінці забігу буде влаштоване ефектне фаєр-шоу, яке буде підводкою до церемонії нагородження, – розповів Сергій Кірчик.