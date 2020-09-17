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Кременчук, Спорт, Афіша

Кременчужани в темряві будуть бігати в Придніпровському парку

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 313

 

Змагання «СвітлоРан 2020» відбудуться у жовтні й матимуть три часові проміжки

10 жовтня у Кременчуці відбудуться змагання з бігу «СвітлоРан 2020». Як розповів «Телеграфу» організатор змагань Сергій Кірчик, вони влаштовують командно орієнтовані змагання з бігу з 18.00 до 20.00 (часові проміжки 30, 60, 90 та 120 хв.).

 

Спортсмени будуть бігти у «Придніпровському» та парку «Ювілейний».


- Паралельно двогодинному забігу буде проведено інтерактивну шоу-програму на літній сцені в місці старту та розвороту 5-кілометрового кола. Кожний учасник забігу отримає стилізовану медаль, що світиться та по ходу дистанції кожні 5 км браслет, що світиться відповідного кольору. В кінці забігу буде влаштоване ефектне фаєр-шоу, яке буде підводкою до церемонії нагородження, – розповів Сергій Кірчик.
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Автор: Альона Душенко
Теги: біг
компанія «Інтера Люкс»

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