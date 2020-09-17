Покарали працівників Кременчуцької виховної колонії, де неповнолітній вчинив самогубство

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 835

За фактом вчинення самогубства неповнолітнім, що сталося 26 серпня в державній установі «Кременчуцька виховна колонія», Північно-Східне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань Мін'юсту провело службову перевірку. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.





Встановили, що засуджений прибув у колонію в січні цього року. З урахуванням психологічного обстеження, вивчення особової справи, хлопця поставили на профілактичний облік як особу, схильну до суїцидальної поведінки. Однак службові особи колонії не вжили достатніх заходів, щоб попередити самогубство.





За результатами перевірки 11 працівників виховної колонії притягнуті до дисциплінарної відповідальності.