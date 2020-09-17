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Кременчук, Спорт, Кременчуг

«Кремінь-АТО» взяв реванш у «Нафтохімік В» за поразку в Кубку Маньковського

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 253

 

Дві ветеранські команди показали чемпіонський результат в цьому сезоні
Фото: Артем Коваленко

Футбольна команда «Кремінь-АТО» в першості міста Кременчук завоювала кубок, тим самим взявши реванш у «Нафтохімік В» за поразку в Кубку ім.Маньковського.


Запекла боротьба та 4 голи без відповіді: визначився чемпіон Кубку ім. В.Й. Маньковського


16 вересня команди зустрілися на стадіоні «Кредмаш». У запеклій боротьбі перемогу святкував «Кремінь-АТО». Єдиний переможний гол забив Сергій Полюхович на 70 хвилині.


- Гра видалась напруженою, вдалося в знаки програш в кубку Маньковського, але намагалися відтворити свої бажання і прагнення на полі реалізувати в забиті голи, – розповів Телеграфу капітан команди «Кремінь-АТО» Василь Кіндратенко. - Обидві команди грали обережно, стримано, адже переваги не було ні в нас, ні в суперника. Вважаю, що бажання до перемоги було більш виражено в нас, ніж у суперника, тому і результат такий. Тому можна визнати що реванш вдався! Дві ветеранські команди показали чемпіонський результат в цьому сезоні. Вони - кубок, а ми - чемпіонат першості.

 

Вже цими вихідними вирішиться доля «Кремінь-АТО» в Кубку Героїв АТО. Нашим хлопцям необхідно перемагати суперників, адже дуже велика щільність у верхній частині турнірної таблиці. У разі перемоги кременчужани зіграють у фіналі в Києві.

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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: футбол Кремінь-АТО Нафтохімік
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