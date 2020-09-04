У Кременчуці нетверезий водій намагався відкупитися від копів

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 164

На чоловіка склали протокол за нетверезе водіння, також на місце викликали слідчих

У ніч на 10 вересня на вулиці Чкалова копи зупинили авто ВАЗ-21083, водій якого рухався без увімкненого світла фар. Під час спілкування інспектори виявили у 34-річного чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. «Драгер» показав результат — 2,8 проміле, що у 14 разів перевищує допустиму норму. Про це стало відомо від патрульної поліції.





Щоб уникнути відповідальності, керманич запропонував патрульним грошові кошти. Аби задокументувати пропозицію неправомірної вигоди, на місце прибула слідчо-оперативна група.





На порушника патрульні склали адмінматеріали: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та ч. 2 ст. 122 (Керування транспортним засобом без увімкненого світла фар у темну пору доби) КУпАП.









Патрульна поліція нагадує, що відповідно до ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу передбачене покарання у вигляді штрафу або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.