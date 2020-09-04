У Полтаві викрили колишнього правоохоронця, який поширював антиукраїнську пропаганду

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 302 Коментарів: 1

Антиукраїнську діяльність двох сепаратистських інтернет-агітаторів блокували кіберфахівці Служби безпеки України у Полтаві та Одесі. За інформацією відомства, одним із сепаратистів виявився колишній правоохоронець. Він наразі працює в приватній охоронній структурі Полтави.





Встановлено, що відставник брав активну участь у 15 антидержавних спільнотах із загальною аудиторією у понад 1,5 мільйона учасників. У цих групах зловмисник розміщував заклики до порушення громадського порядку, зміни меж території нашої держави, виправдовував агресію Росії на півдні та сході, підтримував ідею розподілу України та приєднання окремих регіонів до Росії.





Для підготовки антиукраїнського контенту він використовував матеріали російських пропагандистських ресурсів та сайтів бойовиків. За оперативними даними, сепаратистські погляди зловмисник також намагався популяризувати серед знайомих військовослужбовців та колег по службі.





Під час обшуків у помешканнях обох зловмисників виявили комп`ютери та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. Наразі вилучені матеріали надіслано на експертизи.





Дії агітаторів кваліфіковано за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Одеситу наразі повідомлено про підозру. Слідчі дії тривають. У випадку доведення вини, їм загрожує до 5 років позбавлення волі.