На Петрівці збили пенсіонерку

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Жінка раптово вибігла на дорогу
ДТП з постраждалими сталася сьогодні, 10 вересня, на вулиці Ціолковського. За попередньою інформацією патрульної поліції, водій автомобіля Renault Duster наїхав на 68-річну жінку. Вона раптово вибігла на проїжджу частину.
Потерпілу ушпиталили.