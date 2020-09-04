Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 04.09.2020 10:00
Підтверджені:
Україна130951
Кременчук162
Хворі:
Україна67577
Кременчук10
Одужало:
Україна60613
Кременчук148
Померло:
Україна2761
Кременчук4
Надзвичайні новини

На Петрівці збили пенсіонерку

Сьогодні, 13:28 Переглядів: 174

 

Жінка раптово вибігла на дорогу

ДТП з постраждалими сталася сьогодні, 10 вересня, на вулиці Ціолковського. За попередньою інформацією патрульної поліції, водій автомобіля Renault Duster наїхав на 68-річну жінку. Вона раптово вибігла на проїжджу частину.


Потерпілу ушпиталили.


 

0
Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: ДТП пенсионерка
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх