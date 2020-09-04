На Петрівці збили пенсіонерку

Сьогодні, 13:28 Переглядів: 174

ДТП з постраждалими сталася сьогодні, 10 вересня, на вулиці Ціолковського. За попередньою інформацією патрульної поліції, водій автомобіля Renault Duster наїхав на 68-річну жінку. Вона раптово вибігла на проїжджу частину.





Потерпілу ушпиталили.



