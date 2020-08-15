Лупцював табуреткою: стали відомі подробиці смертельної сварки на Полтавщині

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 829

Під час розпивання алкоголю товариш побив чоловіка, який згодом помер у лікарні

Нагадаймо, 14 серпня у Гребінці чоловік забив сусіда до смерті. «Надзвичайні новини» з'ясували подробиці інциденту. Того дня Інна з коханим Олександром відпочивали вдома, нікого не чекали. До Олександра подзвонили знайомі та попередили, що скоро прийдуть в гості - привезуть гостинці у вигляді риби.





Підвечір на подвір'ї за чаркою зібралася компанія. Під час алкогольного дозвілля один із гостей, також Олександр, почав дорікати господарю, що той буцімто під час нещодавнього конфлікту не так як слід захищав кохану. Почалася бійка. Інна захищала Олександра, якого тезка лупцював табуреткою по голові.





Інна





Після бійки потерпілий Олександр ще розмовляв з жінкою і здавалося, що серйозних травм не отримав. Але Інна все ж викликала «швидку». Чоловіка відвезли в лікарню, проте медики не змогли врятувати його.





34-річного Олександра затримали. Виявилося, що чоловік мав судимість за крадіжки, виготовлення наркотиків та вбивство. Знайомий потерпілого Максим розповів, що Олександри «сиділи» разом.





Під час судового засідання підозрюваний не зміг сказати, через що до смерті побив товариша.



