У Кременчуці знизилася кількість гострих кишкових інфекцій: найнебезпечніші - «молочка» та м'ясо

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 555 Коментарів: 1

Сьогодні, 25 серпня, у мерії відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Під час нього розповіли про захворювання на гострі кишкові інфекції у Кременчуці.





За інформацією начальниці відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, Управління Держпродспоживслужби в Кременчуці Надії Рєзнікової, протягом цього року зареєстровано 137 випадків гострих кишкових інфекцій. Серед хворих 94 осіб - діти. Така кількість на 36% нижче, ніж показник захворюваності аналогічного періоду минулого року. Надія Рєзнікова зазначила, що це залежить від санітарної культури населення. Через епідемію коронавірусу особиста гігієна покращилася, тож кількість захворювань зменшилась.





Гострі кишкові інфекції викликали:

кисломолочні продукти - 43,7% випадків;

м'ясо - 32,4% випадків;

рибні продукти - 7% випадків;

овочі - 4,3% випадків;

кондитерські вироби, яйця та морепродукти - 2,8%;

ковбасні - 1,4% випадків.

76% випадків захворювання пов'язано з вживанням страв домашнього приготування, 16,95% - продукти домашнього виробництва, які були куплені на стихійних ринках, 7% - вживання продуктів промислового виробництва.





Щодо ботулізму, то захворювання протягом року не реєструвалося.