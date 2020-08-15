«Кремінь-АТО» феєрично розгромив футболістів у Дніпрі

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 521

Кременчужани здобувають три очки до свого активу

Цими вихідними футболісти - ветерани російсько-української війни «Кремінь-АТО» зіграли у Дніпрі з «Ветерани АТО м. Дніпро». Наші спортсмени феєрично розгромили суперника на його полі й перемогли з рахунком - 5:2. Дубль на рахунку Штефана й Петрушевського та гол у виконанні Коробки.









Як розповів «Телеграфу» капітан «Кремінь-АТО» Василь Кіндратенко, це перша перемога команди в цьому розіграші турніру з таким рахунком, де команда забила аж 5 м'ячів.





- На перших хвилинах я виконав довгу передачу вивів нападника команди Штефана Ігоря на побачення з воротарем - 0:1. Через кілька хвилин відбулася контратака суперника в якій я невпевнено вибивав м'яча і влучив у нападника дніпрян, який реалізував момент перекинувши нашого кіпера - 1:1.









Цей момент трішки похитнув нашу команду, але ми не здавалися, продовжували атакувати. Втратив пильність у своїй штрафній захисник «Ветеран АТО» порушив правила і головний арбітр матчу призначає пенальті... Рахунок 1:2, дубль на рахунку Ігоря Штефана.

Контролюючи хід гри ми створювали багато моментів, але й у суперника виникали контратаки. Перший тайм «Кремінь-АТО» завершив відмінною атакою, яку реалізував Петрушевський Едуард - рахунок 1:3.





Другий тайм почався із пропущеного нами гола після навісу кутового. Ми продовжували будувати свої атаки і одну із таких завершив майстер красивих голів команди Іван Коробко, пробив з гострого кута лінії штрафної з лету в дальню дев'ятку - рахунок 2:4. В ході гри 2 тайму «Ветерани АТО» відібрали контроль м'яча, але наш захист грав надійно, руйнував атаки суперника. На заключних хвилинах гри Петрушевський Едуард реалізовує свій момент в штрафній суперника - 2:5, дубль Едуарда. Саме Едуарда Петрушевський був визнаний кращим гравцем поєдинку, - розповів капітан Василь Кіндратенко.





Наступний матч «Кремінь-АТО» зіграє вдома у суботу 29 серпня.



