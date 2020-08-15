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Надзвичайні новини

У Лубенському районі чоловік забив сусіда до смерті

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 151

 

Той помер у лікарні

14 серпня у Лубенському районі чоловік забив сусіда до смерті, повідомляє пресслужба поліції.


До поліції звернулася 45-річна жителька міста Гребінка, яка повідомила, що близько 21.00 у неї у дворі сусід побив її 39-річного співмешканця.


На місце події виїхала слідчо-оперативна група Гребінківського відділу поліції та медики. Потерпілого з тяжкими травмами госпіталізували до лікарні. На жаль, врятувати його життя медикам не вдалося.


За підозрою у скоєнні злочину поліцейські затримали 34-річного сусіда загиблого.


 


- Фігуранта затримано в порядку статті 208 КПК України. Готуються документи для повідомлення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого)  Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають, - повідомив Максим Бородай, тимчасово виконуючий обов’язки начальника Гребінківського відділу поліції.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: вбивство
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