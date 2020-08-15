14 серпня у Лубенському районі чоловік забив сусіда до смерті, повідомляє пресслужба поліції.
До поліції звернулася 45-річна жителька міста Гребінка, яка повідомила, що близько 21.00 у неї у дворі сусід побив її 39-річного співмешканця.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група Гребінківського відділу поліції та медики. Потерпілого з тяжкими травмами госпіталізували до лікарні. На жаль, врятувати його життя медикам не вдалося.
За підозрою у скоєнні злочину поліцейські затримали 34-річного сусіда загиблого.