У Лубенському районі чоловік забив сусіда до смерті

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14 серпня у Лубенському районі чоловік забив сусіда до смерті, повідомляє пресслужба поліції.





До поліції звернулася 45-річна жителька міста Гребінка, яка повідомила, що близько 21.00 у неї у дворі сусід побив її 39-річного співмешканця.





На місце події виїхала слідчо-оперативна група Гребінківського відділу поліції та медики. Потерпілого з тяжкими травмами госпіталізували до лікарні. На жаль, врятувати його життя медикам не вдалося.





За підозрою у скоєнні злочину поліцейські затримали 34-річного сусіда загиблого.









- Фігуранта затримано в порядку статті 208 КПК України. Готуються документи для повідомлення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають, - повідомив Максим Бородай, тимчасово виконуючий обов’язки начальника Гребінківського відділу поліції.