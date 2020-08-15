Кременчужанин зберігав вдома крадені речі, наркотики та боєприпас

Сьогодні, 14:27 Переглядів: 256

Чоловік облаштував у дворі відеонагляд, але це не врятувало його від візиту поліції

Кременчужанин зберігав вдома крадені речі, наркотики та боєприпас. Все це добро у нього і знайшла поліція.



Як повідомляє пресслужба поліції, аби уникнути кримінальної відповідальності, раніше судимий чоловік навіть обладнав домогосподарство приладами відеонагляду, однак вони не завадили поліцейським викрити його у скоєнні низки злочинів.





Під час санкціонованого судом обшуку в дворі 42-річного кременчужанина, поліція виявила боєприпаси, наркотики, ваги, «чорнову» документацію, ймовірно викрадену побутову та садову техніку, електроінструменти та велосипед.





- Фігурант раніше судимий за зберігання наркотиків та зброї. Наразі поліція перевіряє його на причетність до ряду крадіжок, скоєних у Кременчуці, - повідомив Юрій Трембіцький, тимчасово виконуючий обов’язки керівника поліції міста.





Слідчі розпочали досудове розслідування за трьома статтям Кримінального кодексу України:

придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом (ст. 198),

незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту (309),

незаконне поводження з бойовими припасами (ст. 263).







