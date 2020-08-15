Кременчужанин зберігав вдома крадені речі, наркотики та боєприпас. Все це добро у нього і знайшла поліція.
Як повідомляє пресслужба поліції, аби уникнути кримінальної відповідальності, раніше судимий чоловік навіть обладнав домогосподарство приладами відеонагляду, однак вони не завадили поліцейським викрити його у скоєнні низки злочинів.
Під час санкціонованого судом обшуку в дворі 42-річного кременчужанина, поліція виявила боєприпаси, наркотики, ваги, «чорнову» документацію, ймовірно викрадену побутову та садову техніку, електроінструменти та велосипед.
Слідчі розпочали досудове розслідування за трьома статтям Кримінального кодексу України: