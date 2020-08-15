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На Крюківському мосту ДТП: ВАЗ в'їхав у Mitsubishi

Сьогодні, 16:39 Переглядів: 870

 

Водій ВАЗу 2109 не дотримався безпечної дистанції

Сьогодні, 21 серпня, сталася аварія на Крюківському мосту, про що сповістила патрульна поліція Кременчука.


За даними від правоохоронців, водій ВАЗ 2109 не дотримався безпечної дистанції та в'їхав в автомобіль Mitsubishi.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: ДТП Крюковский мост ВАЗ
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