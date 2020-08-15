На Крюківському мосту ДТП: ВАЗ в'їхав у Mitsubishi

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Сьогодні, 21 серпня, сталася аварія на Крюківському мосту, про що сповістила патрульна поліція Кременчука.





За даними від правоохоронців, водій ВАЗ 2109 не дотримався безпечної дистанції та в'їхав в автомобіль Mitsubishi.