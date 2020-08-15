На Крюківському мосту ДТП: ВАЗ в'їхав у Mitsubishi

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Водій ВАЗу 2109 не дотримався безпечної дистанції
Сьогодні, 21 серпня, сталася аварія на Крюківському мосту, про що сповістила патрульна поліція Кременчука.
За даними від правоохоронців, водій ВАЗ 2109 не дотримався безпечної дистанції та в'їхав в автомобіль Mitsubishi.