Футболісти «Кременя» дізналися першого суперника в Кубку України

Сьогодні, 17:18 Переглядів: 344

В рамках першого попереднього раунду Кубка України (1/64 фіналу) суперником ФК «Кремінь» стала «Перемога» з Дніпра. Гра відбудеться у Дніпрі на стадіоні «Олімпійські резерви» (базові дні 25 та 29 серпня). Точний час початку матчу й дату гри оприлюднимо пізніше.





Футбольний клуб «Перемога» створений у 2017 році. Цього сезону дніпряни заявилися у Другу лігу групу Б.





Також на цій стадії також у боротьбу вступають першоліговий «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів, а також аматорська «Олімпія» з Савинців. «Гірник-Спорт» та «Олімпія» зійдуться між собою.





Загалом жереб визначив такі ігрові пари:

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«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Черкащина» (Черкаси)

«Метал» (Харків) — «ВПК-Агро» (Магдалинівка)

«Олімпія» (Савинці) — «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні)

«Перемога» (Дніпро) — «Кремінь» (Кременчук)

«Вікторія» (Миколаївка) — «Яруд» (Маріуполь)

«Альянс» (Липова Долина) -«Металіст 1925» (Харків)

«Металург» (Запоріжжя) — «Авангард» (Краматорськ)

ФК «Нікополь» — «Кристал» (Херсон)

«Таврія» (Сімферополь) — «Реал Фарма» (Одеса)

«Енергія» (Нова Каховка) — «Чорноморець» (Одеса)

«Балкани» (Зоря) — ФК «Миколаїв»

«Рубікон» (Київ) — «Діназ» (Вишгород)

«Нива» (Вінниця) — ФК «Чернігів»

«Чайка» (Борщагівка) — «Полісся» (Житомир)

«Дніпро» (Черкаси) — «Верес» (Рівне)

«Карпати» (Галич) — «Нива» (Тернопіль)

«Поділля» (Хмельницький) — «Прикарпаття» (Івано-Франківськ)

«Буковина» (Чернівці) — ФК «Ужгород»

«Епіцентр» (Дунаївці) — «Карпати» (Львів)