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Надзвичайні новини, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

Штраф має заплатити чоловік, який у Нових Санжарах обкидав камінням евакуйованих

Сьогодні, 16:10 Переглядів: 424 Коментарів: 2

850 гривень має заплатити обвинувачений

17 серпня Новосанжарський районний суд виніс вирок чоловіку, який порушив ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство).


Мова йде про події, що сталися 20 лютого цього року в Нових Санжарах. Тоді відбулися масові сутички через приїзд на обсервацію евакуйованих з Уханю.


Обвинувачений 20 лютого перебував на перехресті автодороги, неподалік магазину «Валентина», та залізничного переїзду у селі Руденківці. Він кидав каміння в автобуси з евакуйованими та службові автівки Нацполіції і Нацгвардії.


З'явилося відео, на якому видно, хто закидав камінням автобус з евакуйованими до приїзду у Нові Санжари


В судовому засіданні він свою вину визнав. В своїх діях розкаявся. Суд призначив чоловіку 850 гривень штрафу.


З текстом вироку можна ознайомитися тут.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: хулиганство Нові Санжари карантин
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

86
Alex-66:
Сьогодні, 16:22

Слава, самому гуманнону суду в мире. Если такой штраф, аж целых 850 гривень, то возникает вопрос. А почему не премия?


4 0
924
Angel737:
Сьогодні, 16:48

Мдааа.

Как по мне, как минимум на пол годика в тюрьму нужно.

Ганьба Судебной системе Украины.


4 0
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