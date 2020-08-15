Штраф має заплатити чоловік, який у Нових Санжарах обкидав камінням евакуйованих

Сьогодні, 16:10 Переглядів: 424 Коментарів: 2

17 серпня Новосанжарський районний суд виніс вирок чоловіку, який порушив ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство).





Мова йде про події, що сталися 20 лютого цього року в Нових Санжарах. Тоді відбулися масові сутички через приїзд на обсервацію евакуйованих з Уханю.





Обвинувачений 20 лютого перебував на перехресті автодороги, неподалік магазину «Валентина», та залізничного переїзду у селі Руденківці. Він кидав каміння в автобуси з евакуйованими та службові автівки Нацполіції і Нацгвардії.









В судовому засіданні він свою вину визнав. В своїх діях розкаявся. Суд призначив чоловіку 850 гривень штрафу.





З текстом вироку можна ознайомитися тут.