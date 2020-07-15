Дільнична проти двох озброєних: стали відомі подробиці затримання розбійників у Горішніх Плавнях

Сьогодні, 12:21 Переглядів: 1 379

Злочинці вдерлися у помешкання воїна-афганця, інваліда II групи, щоб взяти гроші. Проте про напад вдалося сповістити правоохоронців. На допомогу прийшла дільнична, а потім група реагування патрульної поліції

14 липня у селі Дмитрівка (територія Горішніх Плавнів - автор) стався розбійний напад. Троє невідомих вдерлися до помешкання чоловіка. Деталі злочину розповіли у випуску програми «Свідок».





Євген вийшов з хати, почувши гавкіт собак. У дворі побачив трьох незнайомців, які одразу почали битися.





- Без жодних причин та розмов ударили мене чи з руки, чи з ноги в голову. Не пам'ятаю. Я упав. Далі почалися розбірки. Один мене тримав, двоє «залетіли» в хату, Сергія бити, господаря хати, - розповів Євген.





Нападники хотіли знайти гроші. Та Євген розказав, що Сергій, власник будинку, був безробітним, живе на пенсію. Коли грошей не знайшли, злочинці почали роздумувати щодо того, щоб забрати свійських тварин.





Двоє зловмисників перевертали все в хаті, один пильнував Сергія та Євгена. Коли «сторож» відвернувся, чоловіки втекли. Євген побіг по дільничну. Коли поліцейська Дар'я Негода підійшла до подвір'я, то побачила двох злочинців, що виходили з будинку. Один чоловік почав погрожувати їй ножем та гранатою. Потім почали тікати, а дільнична побігла за ними.









Невдовзі прибула «підмога». Сержант поліції Євген Мамчур розповів, що застосували гучномовець. Правоохоронці сказали залишатися їм на місці. Злочинці зрозуміли, що тікати нікуди, адже з однієї сторони був службовий автомобіль, а з іншої - дільнична, тому зупинилися. Розбійники були готові застосувати зброю, проте здалися.









Нагадаймо, двох розбійників затримали. Ними виявилися кременчужанам 24 та 26 років. Їм повідомили про підозру за порушення ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбійний напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров’я осіб, які зазнали нападу, вчинений за попередньою змовою групою осіб, із проникненням у житло). Третього розшукують.