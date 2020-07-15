COVID-19 в Україні: за добу додалося 731 нових випадків

Кількість хворих на коронавірус дорівнює майже 59 тисячам
За 18 липня коронавірус виявили у 731 людини. За інформацією МОЗу, станом на ранок 19 липня в Україні 58 842 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1485 летальних, 30 879 пацієнтів одужало.
Загалом проведено 877 262 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 354 пацієнти.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 2299 випадків;
- Волинська область — 3251 випадок;
- Дніпропетровська область — 1207 випадків;
- Донецька область — 792 випадки;
- Житомирська область — 1593 випадки;
- Закарпатська область — 4354 випадки;
- Запорізька область — 669 випадків;
- Івано-Франківська область — 3464 випадки;
- Кіровоградська область — 681 випадок;
- м. Київ — 6884 випадки;
- Київська область — 3271 випадок;
- Львівська область — 8000 випадків;
- Луганська область — 106 випадків;
- Миколаївська область — 513 випадків;
- Одеська область — 2532 випадки;
- Полтавська область — 351 випадок (+3 за добу);
- Рівненська область — 5082 випадки;
- Сумська область — 370 випадків;
- Тернопільська область — 2430 випадків;
- Харківська область — 3014 випадків;
- Херсонська область — 213 випадків;
- Хмельницька область — 980 випадків;
- Чернівецька область — 5311 випадків;
- Черкаська область — 833 випадки;
- Чернігівська область — 642 випадки.