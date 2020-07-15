COVID-19 в Україні: за добу додалося 731 нових випадків

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За 18 липня коронавірус виявили у 731 людини. За інформацією МОЗу, станом на ранок 19 липня в Україні 58 842 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1485 летальних, 30 879 пацієнтів одужало.





Загалом проведено 877 262 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 354 пацієнти.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена: