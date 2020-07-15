Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.07.2020 21:00
Підтверджені:
Україна55607
Кременчук124
Хворі:
Україна26049
Кременчук5
Одужало:
Україна28131
Кременчук115
Померло:
Україна1427
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

COVID-19 в Україні: за добу додалося 731 нових випадків

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Кількість хворих на коронавірус дорівнює майже 59 тисячам

За 18 липня коронавірус виявили у 731 людини. За інформацією МОЗу, станом на ранок 19 липня в Україні 58 842 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1485 летальних, 30 879 пацієнтів одужало.


Загалом проведено 877 262 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 354 пацієнти.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2299 випадків;
  • Волинська область — 3251 випадок;
  • Дніпропетровська область — 1207 випадків;
  • Донецька область — 792 випадки;
  • Житомирська область — 1593 випадки;
  • Закарпатська область — 4354 випадки;
  • Запорізька область — 669 випадків;
  • Івано-Франківська область — 3464 випадки;
  • Кіровоградська область — 681 випадок;
  • м. Київ — 6884 випадки;
  • Київська область — 3271 випадок;
  • Львівська область — 8000 випадків;
  • Луганська область — 106 випадків;
  • Миколаївська область — 513 випадків;
  • Одеська область — 2532 випадки;
  • Полтавська область — 351 випадок (+3 за добу);
  • Рівненська область — 5082 випадки;
  • Сумська область — 370 випадків;
  • Тернопільська область — 2430 випадків;
  • Харківська область — 3014 випадків;
  • Херсонська область — 213 випадків;
  • Хмельницька область — 980 випадків;
  • Чернівецька область — 5311 випадків;
  • Черкаська область — 833 випадки;
  • Чернігівська область — 642 випадки.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус
компанія «Інтера Люкс»
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