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Надзвичайні новини, Полтавщина

Покарання отримала жінка, котра на Полтавщині ошукувала людей під приводом передплати газети

Сьогодні, 11:35 Переглядів: 492

Таким чином обвинувачена зібрала тисячу гривень

Днями засудили жінку, яку звинуватили у порушення ч.1 та ч.2 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Вирок виніс Великобагачанський районний суд 14 липня.


Шахрайка «провернула» аферу в кінці грудня 2019 року. Жінка брала з потерпілих по 303 гривні нібито за передплату газети «Рідне місто» на 2020 рік. Жертвами афери стало троє людей.


Обвинувачена свою вину визнала. Зазначила, що гроші повернула потерпілим.


Жінці присудили один рік тюрми, від якого звільнили з випробуванням з іспитовим строком один рік. Обвинувачена в шахрайстві може оскаржити вирок в апеляційному суді.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: шахрайство афера
компанія «Інтера Люкс»
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