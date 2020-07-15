Почали діяти нові правила в отриманні водійських прав

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17 липня набрав чинності наказ МВС від 22 травня 2020 року № 408. Він затверджує одразу дві нові Інструкції:

«Про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія», яка вдосконалює процедури видачі посвідчення водія, а також більш докладно регламентує їхнє проведення;

«Про використання технічних засобів контролю під час складання іспитів (у тому числі фото- та відеотехніки), збереження отриманої за допомогою них інформації та доступ до неї», яка регламентує порядок застосування технічних записів контролю.

Основні нововведення: