На дорозі «Кременчук-Олександрія» згорів легковик ВАЗ

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7 липня о 19.40 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автошляху «Кременчук-Олександрія», поблизу села Старі Санжари Новосанжарського району, загорівся легковик ВАЗ-2106. Про пожежу інформує ГУ ДСНС України у Полтавській області.





Вогнеборці, які прибули на виклик, локалізували вогонь о 19.53, а о 20.05 – ліквідували. До гасіння залучалися три працівники 2-го Державного пожежно-рятувального посту та одна одиниця техніки.





Травмованих та загиблих немає. Причина пожежі встановлюється.