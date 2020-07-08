За два роки завершили ремонт спортзалу у рідній школі мера Віталія Малецького

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 390

З нового навчального року учні школи №26 займуться фізкультурою в оновленій спортивній залі, про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.





Ремонт у залі зроблений за кошти міського бюджету й тривав понад два роки. Оновлену спортзалу особисто проінспектував міський голова Віталій Малецький, який навчався у цій школі.





Як зазначають виконавці робіт, під час ремонту використані найсучасніші матеріали, які значно зменшують ризик травматизму під час занять. У залі повністю замінені вікна, які підняли на рівень вище, що сприятиме безпеці учнів, зроблена сучасна вентиляція повітря, замінена підлога, спеціальним матеріалом оббиті стіни, капітально відремонтовані роздягальні для дітей, зроблені душові кабіни, встановлено нова сантехніка. Окрім цього, зала оснащена новітнім спортивним обладнанням та інвентарем.