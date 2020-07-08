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Кременчук, Освіта, Спорт

За два роки завершили ремонт спортзалу у рідній школі мера Віталія Малецького

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 390

 

Відкриття супроводжувалося перевіркою без перерізання стрічок

З нового навчального року учні школи №26 займуться фізкультурою в оновленій спортивній залі, про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 


Ремонт у залі зроблений за кошти міського бюджету й тривав понад два роки. Оновлену спортзалу особисто проінспектував міський голова Віталій Малецький, який навчався у цій школі. 


Родной школе мэра Малецкого перепадет ремонт
У Кременчуці провели капітальні ремонти спортзалів двох шкіл

 

Як зазначають виконавці робіт, під час ремонту використані найсучасніші матеріали, які значно зменшують ризик травматизму під час занять. У залі повністю замінені вікна, які підняли на рівень вище, що сприятиме безпеці учнів, зроблена сучасна вентиляція повітря, замінена підлога, спеціальним матеріалом оббиті стіни, капітально відремонтовані роздягальні для дітей, зроблені душові кабіни, встановлено нова сантехніка. Окрім цього, зала оснащена новітнім спортивним обладнанням та інвентарем.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Пресслужба мерії Кременчука
Теги: школа спортзал
компанія «Інтера Люкс»

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