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У Кременчуці зловили чоловіка, який знаходився у розшуку

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 851

 

50-річний кременчужанин переховувався від органів слідства та суду за вчинення кримінального правопорушення

У Кременчуці патрульні зловили чоловіка, що перебував в активному розшуку. Як повідомила патрульна поліція нашого міста, інспектори зупинили авто Mercedes-Benz Vito за порушення правил дорожнього руху.


У процесі перевірки документів та встановлення особи, з'ясувалось, що 50-річний кременчужанин, що знаходився за кермом, переховується від органів слідства та суду за вчинення кримінального правопорушення.


Громадянина передали ініціаторам розшуку.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: розыск патрульная полиция
компанія «Інтера Люкс»

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