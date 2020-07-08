У Кременчуці зловили чоловіка, який знаходився у розшуку

50-річний кременчужанин переховувався від органів слідства та суду за вчинення кримінального правопорушення
У Кременчуці патрульні зловили чоловіка, що перебував в активному розшуку. Як повідомила патрульна поліція нашого міста, інспектори зупинили авто Mercedes-Benz Vito за порушення правил дорожнього руху.
У процесі перевірки документів та встановлення особи, з'ясувалось, що 50-річний кременчужанин, що знаходився за кермом, переховується від органів слідства та суду за вчинення кримінального правопорушення.
Громадянина передали ініціаторам розшуку.