У Кременчуці зловили чоловіка, який знаходився у розшуку

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50-річний кременчужанин переховувався від органів слідства та суду за вчинення кримінального правопорушення

У Кременчуці патрульні зловили чоловіка, що перебував в активному розшуку. Як повідомила патрульна поліція нашого міста, інспектори зупинили авто Mercedes-Benz Vito за порушення правил дорожнього руху.





У процесі перевірки документів та встановлення особи, з'ясувалось, що 50-річний кременчужанин, що знаходився за кермом, переховується від органів слідства та суду за вчинення кримінального правопорушення.





Громадянина передали ініціаторам розшуку.