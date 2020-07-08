Фотофакт: на Пивзаводовском кругу стукнулись две легковушки

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Информации о потерпевших нет

8 июля на Пивзаводовском кругу стукнулись две легковушки. Фотографии дорожно-транспортного происшествия прислали в редакцию ТЪ наши читатели, которые стали очевидцами события.





Информации о потерпевших нет.