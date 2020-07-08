Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 08.07.2020 10:50
Підтверджені:
Україна50414
Кременчук119
Хворі:
Україна25989
Кременчук3
Одужало:
Україна23119
Кременчук112
Померло:
Україна1306
Кременчук4
Надзвичайні новини

Фотофакт: на Пивзаводовском кругу стукнулись две легковушки

Сьогодні, 12:45 Переглядів: 1 395

 

Информации о потерпевших нет

8 июля на Пивзаводовском кругу стукнулись две легковушки. Фотографии дорожно-транспортного происшествия прислали в редакцию ТЪ наши читатели, которые стали очевидцами события.


 

Информации о потерпевших нет.

2
Автор: Катерина Турубара
Теги: ДТП Пивзавод
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх