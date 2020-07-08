Намагався «порішати»: кременчужанин пропонував копам хабар у $100

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 679 Коментарів: 2

8 липня на вулиці Свіштовській нетверезий керманич намагався відкупитися від копів, пропонуючи їм хабар у $100.





Патрульна поліція Кременчука повідомила, що близько 3.00 екіпаж патрульних зупинив авто ВАЗ 2106 за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування інспектори помітили у 42-річного водія ознаки алкогольного сп’яніння. Прилад «Драгер» показав позитивний результат – 2.47 проміле. Чоловік з результатом погодився.





Проте керманич намагався «порішати» питання: аби правоохоронці не фіксували правопорушення, пропонував їм гроші. Попри попередження про кримінальну відповідальність він наполягав на своєму.





Але уникнути відповідальності порушнику не вдалось. Для документування факту пропозиції неправомірної вигоди, патрульні викликали слідчо-оперативну групу Кременчуцького відділу поліції.





На водія були складені адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 122 та ч. 1 ст. 130 КУпАП.





Поліція нагадує: кримінальна відповідальність передбачена не лише для того, хто вимагає чи бере хабар, але й для громадянина, який його пропонує чи дає.