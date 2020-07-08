Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 08.07.2020 10:50
Підтверджені:
Україна50414
Кременчук119
Хворі:
Україна25989
Кременчук3
Одужало:
Україна23119
Кременчук112
Померло:
Україна1306
Кременчук4
Надзвичайні новини

Намагався «порішати»: кременчужанин пропонував копам хабар у $100

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 679 Коментарів: 2

 

Водія зловили п'яним за кермом

8 липня на вулиці Свіштовській нетверезий керманич намагався відкупитися від копів, пропонуючи їм хабар у $100. 


Патрульна поліція Кременчука повідомила, що близько 3.00 екіпаж патрульних зупинив авто ВАЗ 2106 за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування інспектори помітили у 42-річного водія ознаки алкогольного сп’яніння. Прилад «Драгер» показав позитивний результат – 2.47 проміле. Чоловік з результатом погодився.


Проте керманич намагався «порішати» питання: аби правоохоронці не фіксували правопорушення, пропонував їм гроші. Попри попередження про кримінальну відповідальність він наполягав на своєму.


Але уникнути відповідальності порушнику не вдалось. Для документування факту пропозиції неправомірної вигоди, патрульні викликали слідчо-оперативну групу Кременчуцького відділу поліції.


На водія були складені адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 122 та ч. 1 ст. 130 КУпАП.


Поліція нагадує: кримінальна відповідальність передбачена не лише для того, хто вимагає чи бере хабар, але й для громадянина, який його пропонує чи дає.
2
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: взятка хабар пьяный водитель полиция
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

2 614
ИМХО:
Сьогодні, 14:06

"Откуда у тебя, водилы " шестерки", 100$?!" - подумал полицейский, засмеялся и перешёл к процедуре освидетельствования!

laughing


3 0
931
D:
Сьогодні, 14:30

100 $  - это уровень села Максимовка глобинского района, а ни как не ул.Свиштовской Кременчуг-Сити! Маловато будет....!smile


3 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх