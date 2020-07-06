У Піщаному горить сміттєзвалище

5 липня у Піщаному загорілось сміттєзвалище.
За повідомленням Кременчуцького міськрайонного управління ГУ ДСНС України у Полтавській області, о 18.17 отримано інформацію про виїзд бригади орієнтовно о 16.30 для гасіння пожежі.
Вогнем знищено 0,07 га сміття. До гасіння пожежі залучались 2 відділення кременчуцьких пожежних, 2 - Піщанської ОТГ та трактор Т-130 Піщанської ОТГ.
Станом на 22.00 5 липня було ліквідовано горіння сміття на площі 0,03 га. Гасіння пожежі було продовжено 6 липня.
Про постраждалих не повідомляють. Причина пожежі встановлюється.
Gepostet von Кременчуцьке Управління am Montag, 6. Juli 2020