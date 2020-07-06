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Надзвичайні новини

У Піщаному горить сміттєзвалище

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 813 Коментарів: 2

 

Про постраждалих не повідомляють

5 липня у Піщаному загорілось сміттєзвалище. 


За повідомленням Кременчуцького міськрайонного управління ГУ ДСНС України у Полтавській області, о 18.17 отримано інформацію про виїзд бригади орієнтовно о 16.30 для гасіння пожежі.


Вогнем знищено 0,07 га сміття. До гасіння пожежі залучались 2 відділення кременчуцьких пожежних, 2 - Піщанської ОТГ та трактор Т-130 Піщанської ОТГ.


Станом на 22.00 5 липня було ліквідовано горіння сміття на площі 0,03 га. Гасіння пожежі було продовжено 6 липня.


Про постраждалих не повідомляють. Причина пожежі встановлюється.


Gepostet von Кременчуцьке Управління am Montag, 6. Juli 2020

4
Автор: Руслана Горгола
Теги: Песчаное свалка сміття Пожежа
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

1 113
hunter:
Сьогодні, 15:23

Может сейчас обратят внимание на эту мусорку,годами вся грязь сливается в речушку,а потом в р.Днепр выше города.


8 0
954
стабільний пкращувач:
Сьогодні, 17:23

Цитата: hunter

Может сейчас обратят внимание на эту мусорку,годами вся грязь сливается в речушку,а потом в р.Днепр выше города.

мусор и экология никого не интересует.. Нариду главное пожрать поспать побухать и курс повосем, т.е. элементарные биологические потребности. Даже всеукраинский опрос был перед выборами на эту тему. А если это элехторату не надо, то властям тем более пох

И почему этот нарид обижается, когда его называют биомассой? это же так и есть! (в значительной части)


1 0

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