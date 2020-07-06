У Піщаному горить сміттєзвалище

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 813 Коментарів: 2

Про постраждалих не повідомляють

5 липня у Піщаному загорілось сміттєзвалище.





За повідомленням Кременчуцького міськрайонного управління ГУ ДСНС України у Полтавській області, о 18.17 отримано інформацію про виїзд бригади орієнтовно о 16.30 для гасіння пожежі.





Вогнем знищено 0,07 га сміття. До гасіння пожежі залучались 2 відділення кременчуцьких пожежних, 2 - Піщанської ОТГ та трактор Т-130 Піщанської ОТГ.





Станом на 22.00 5 липня було ліквідовано горіння сміття на площі 0,03 га. Гасіння пожежі було продовжено 6 липня.





Про постраждалих не повідомляють. Причина пожежі встановлюється.



