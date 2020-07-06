«З дитинства мріяв зробити пропозицію коханій на футбольному полі»: футболіст Кременчука освідчився коханій

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 942 Коментарів: 1

Цими вихідними під час футбольного матчу Energy Cup гравець команди «Корсар» освідчився своїй коханій Ользі. Дівчина одразу прийняла пропозицію одружитися. На жаль, в цьому поєдинку «Корсар» поступився «Кременчуку» з рахунком – 3:4.

Футболіст Владислав Пасько розповів «Телеграфу», що з дитинства мріяв зробити пропозицію коханій на футбольному полі.

- З самого дитинства мріяв зробити своїй коханій пропозицію саме не футбольному полі, і коли настав такий момент, коли зі мною в команді грають мої друзі я не вагаючись вирішив це зробити. Дуже хвилювався, але я знав, що поряд є підтримка. Кохана відразу погодилась, я навіть в цьому не сумнівався, адже у нас дуже гарні стосунки, – розповів хлопець.

Познайомилися із коханою ще 5-6 років тому на річці Псел.

- Але через моє навчання в іншому місті, ми не могли ці всі роки бути один біля одного. Коли я остаточно переїхав до Кременчука, то ми зрозуміли, що більше ніщо нам не зашкодить бути один біля одного, - додав Владислав.