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Кременчук, Спорт, Кременчуг

«З дитинства мріяв зробити пропозицію коханій на футбольному полі»: футболіст Кременчука освідчився коханій

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 942 Коментарів: 1

 

Футболіст з Кременчука освідчився коханій на футбольному полі

Цими вихідними під час футбольного матчу Energy Cup гравець команди «Корсар» освідчився своїй коханій Ользі. Дівчина одразу прийняла пропозицію одружитися. На жаль, в цьому поєдинку «Корсар» поступився «Кременчуку» з рахунком – 3:4.

 

Футболіст Владислав Пасько розповів «Телеграфу», що з дитинства мріяв зробити пропозицію коханій на футбольному полі.

 

- З самого дитинства мріяв зробити своїй коханій пропозицію саме не футбольному полі, і коли настав такий момент, коли зі мною в команді грають мої друзі я не вагаючись вирішив це зробити. Дуже хвилювався, але я знав, що поряд є підтримка. Кохана відразу погодилась, я навіть в цьому не сумнівався, адже у нас дуже гарні стосунки, – розповів хлопець.

 

Познайомилися із коханою ще 5-6 років тому на річці Псел.

 

- Але через моє навчання в іншому місті, ми не могли ці всі роки бути один біля одного. Коли я остаточно переїхав до Кременчука, то ми зрозуміли, що більше ніщо нам не зашкодить бути один біля одного, - додав Владислав.
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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

49
sergeyhat:
Сьогодні, 15:50

На жаль, в цьому поєдинку «Корсар» поступився «Кременчуку» з рахунком – 3:4.

Это фиаско, братан! Совет да любовь!


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