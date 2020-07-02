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Надзвичайні новини

У кременчуцькому магазині п'яний покупець душив та бив продавчиню

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 3 560 Коментарів: 3

 

Жінка встигла натиснути «тривожну кнопку», нападник злякався та втік

1 липня в одному з кременчуцьких магазинів п'яний покупець напав на продавчиню. Як повідомило Управління поліції охорони в Полтавській області, зайшовши до крамниці, чоловік з явними ознаками алкогольного сп’яніння зненацька накинувся на продавчиню, він намагався її душити руками та наніс кілька ударів.


Жінка встигла натиснути «тривожну кнопку», після чого невідомий вискочив з магазину, злякавшись можливих наслідків.


Наряд реагування Кременчуцького відділу поліції охорони отримав сигнал «тривога» близько 13.00 та виїхав на виклик. Назустріч правоохоронцям вибігла продавчиня крамниці, вона повідомила про напад на неї та детально описала прикмети нападника.


Як виявилося, втікач подався у напрямку новобудов, що розташувались неподалік від магазину, сподіваючись заховатися на одній із вулиць міста. Проте поліцейські швидко наздогнали його. Зрозумівши, що діватись нікуди, невідомий намагався ще й залякувати правоохоронців.


- Чоловік поводив себе агресивно, погрожував, – розповів старший сержант наряду реагування Кременчуцького підрозділу поліції охорони Іван Жадан. – Ми доставили його до крамниці. А після того, як жінка упізнала нападника, викликали слідчо-оперативну групу Кременчуцького відділу поліції.


Про свої «геройства» затриманий говорив неохоче. Правоохоронці вже дали оцінку діям розбишаки. Проти нього порушили кримінальне провадження за ознаками за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Такі дії караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Управління поліції охорони Полтавщини
Теги: нападение продавець магазин полиция пьяный
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

888
Angel737:
Сьогодні, 13:07

Мдааа!

Лёгкое телесно, в лучшем случае, и то если Судья злой попадётся, это условный срок.

То-есть, для подозреваемого, это как лёгкий испуг и страшный сон.


9 1
270
gansit:
Сьогодні, 13:45

Цитата: Angel737

Мдааа!

Лёгкое телесно, в лучшем случае, и то если Судья злой попадётся, это условный срок.

То-есть, для подозреваемого, это как лёгкий испуг и страшный сон.

Так по новому закону ему ая яй и все,ну откатные и иди дальше.


6 0
151
dimonfan2006:
Сьогодні, 16:16

Что там за "новобудови" на авроре? smile


0 0

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