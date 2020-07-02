У кременчуцькому магазині п'яний покупець душив та бив продавчиню

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 3 560 Коментарів: 3

1 липня в одному з кременчуцьких магазинів п'яний покупець напав на продавчиню. Як повідомило Управління поліції охорони в Полтавській області, зайшовши до крамниці, чоловік з явними ознаками алкогольного сп’яніння зненацька накинувся на продавчиню, він намагався її душити руками та наніс кілька ударів.



Жінка встигла натиснути «тривожну кнопку», після чого невідомий вискочив з магазину, злякавшись можливих наслідків.



Наряд реагування Кременчуцького відділу поліції охорони отримав сигнал «тривога» близько 13.00 та виїхав на виклик. Назустріч правоохоронцям вибігла продавчиня крамниці, вона повідомила про напад на неї та детально описала прикмети нападника.



Як виявилося, втікач подався у напрямку новобудов, що розташувались неподалік від магазину, сподіваючись заховатися на одній із вулиць міста. Проте поліцейські швидко наздогнали його. Зрозумівши, що діватись нікуди, невідомий намагався ще й залякувати правоохоронців.





- Чоловік поводив себе агресивно, погрожував, – розповів старший сержант наряду реагування Кременчуцького підрозділу поліції охорони Іван Жадан. – Ми доставили його до крамниці. А після того, як жінка упізнала нападника, викликали слідчо-оперативну групу Кременчуцького відділу поліції.



Про свої «геройства» затриманий говорив неохоче. Правоохоронці вже дали оцінку діям розбишаки. Проти нього порушили кримінальне провадження за ознаками за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Такі дії караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року.