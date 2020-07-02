На Полтавщині стався вибух на нафтобазі: одна людина загинула (доповнено)

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На Полтавщині у селі Соколова Балка на території нафтобази «Полтавська газонафтова компанія» стався вибух, в результаті загинув працівник. Про це повідомили в Управлінні цивільного захисту Полтавської облдержадміністрації.





46-річний працівник підприємства «МАРКО ЛТД» отримав травми несумісні з життям. Медики не змогли йому допомогти.





За попередньою інформацією, вибух стався під час перезарядки вогнегасника. За фактом смерті чоловіка поліція відкрила кримінальне провадження і наразі з’ясовує всі обставини події.





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У пресслужбі поліції Полтавщини розповіли, що повідомлення про вибух надійшло об 11.55. На місце події прибула слідчо-оперативна група.





Поліція встановила, що на території нафтобази, під час планової перезарядки порошкового 9-літрового вогнегасника, стався вибух, унаслідок якого отримав смертельні травми працівник нафтобази, мешканець міста Дніпро.





За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або до 8 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.





Тривають слідчі дії.