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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині стався вибух на нафтобазі: одна людина загинула (доповнено)

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 2 259

 

Вибух стався під час перезарядки вогнегасника

На Полтавщині у селі Соколова Балка на території нафтобази «Полтавська газонафтова компанія» стався вибух, в результаті загинув працівник. Про це повідомили в Управлінні цивільного захисту Полтавської облдержадміністрації.


46-річний працівник підприємства «МАРКО ЛТД» отримав травми несумісні з життям. Медики не змогли йому допомогти.


За попередньою інформацією, вибух стався під час перезарядки вогнегасника. За фактом смерті чоловіка поліція відкрила кримінальне провадження і наразі з’ясовує всі обставини події. 


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У пресслужбі поліції Полтавщини розповіли, що повідомлення про вибух надійшло об 11.55. На місце події прибула слідчо-оперативна група.


Поліція встановила, що на території нафтобази, під час планової перезарядки порошкового 9-літрового вогнегасника, стався вибух, унаслідок якого отримав смертельні травми працівник нафтобази, мешканець міста Дніпро.


За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або до 8 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.


Тривають слідчі дії.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: вибух огнетушитель смерть
компанія «Інтера Люкс»

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