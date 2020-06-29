Трирічних малюків із зачиненої квартири рятували ДСНСники Кременчука

Сьогодні, 21:13 Переглядів: 948

Кілька годин тому кременчуцькі ДСНСники рятували двох неповнолітніх дітей, які зачинилися у квартирі.





Сьогодні, 29 червня, о 19.55 на службу "101" надійшов виклик про допомогу. У пров. Кучерова Крюківського району двоє малолітніх дітей, яким по три роки, зачинилися в квартирі й не в змозі відчинити вхідні двері мамі.





За допомогою лому працівники ДСНС підділи двері й в отвір діти передали ключі від квартири. Потім кременчужанка відчинила вхідні двері. Діти не постраждали, медичної допомоги не потребували.