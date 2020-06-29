Три пенальті та сейви Олійника вирішили долю «Кременя» на Донбасі

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 484

Сьогодні, 29 червня, футболісти «Кременя» у Краматорську не змогли змінити статистику особистих зустрічей на свою користь. Підопічні Сергія Свистуна у матчі з трьома пенальті та видовищними сейвами, на жаль не змогли завоювати перемогу й поступилися з рахунком – 0:1.

«Авангард» - «Кремінь» - 1:0

Голи: Лобов 17 (пенальті), Кірієнко 35 (нереалізований пенальті), Собко 89 (нереалізований пенальті)

«Авангард»: Денчук, Воробєй, Мірошник, Савін, Сухаров, Сеницький, Полюлях, Лобов, Матяж, Нехтій, Кірієнко. Запасні: Солдатенко, Різванов, Брюхов, Цибульник, Сидоренко, Долінський, Детяєв, Близнюк, Сухомлин, Мурза, Таранда, Собко. Головний тренер: Олександр Косевич

«Кремінь»: Олійник, Бичков, Головко, Курелєх, Клюс, Литвяк, Моцик, Лобода, Мурашов, Бафталовський, Сула. Запасні: Закорський, Черниш, Пилипенко, Дмитрієв, Білоус, Козлов, Кривенко. Головний тренер: Сергій Свистун

У порівнянні у грі з «Минаєм» тренерський штаб «Кременя» зробив лише одну заміну в стартовому складі, замість Олександра Кривенка на поле з перших хвилин вийшов Артем Бафталовський.

Футболісти обох команд з перших хвилин пройшли розвідку боєм, обмінявшись моментами. Вже у першій половині зустрічі арбітр призначив пенальті у ворота «Кременя». Олексій Лобов вдало реалізує одинадцятиметровий на 17 хвилині. До перерви головний суддя призначає ще одну «точку» у наші ворота. Проте тут вдача посміхнулася кременчужанам – м’яч влетів у поперечину.

Наприкінці другого тайму арбітр призначає третє пенальті у наші ворота. Віталій Собко підійшов виконувати одинадцятиметровий й запустив м’яч над воротами. Зауважимо, що за два матчі («Оболонь-Бровар» та «Кремінь» - ред) арбітри призначали 5 «точок» на користь краматорців й лише один раз «Авангард» зміг вдало реалізувати пенальті.

Наступний матч «Кремінь» зіграє вдома 4 липня з луцькою «Волинню».