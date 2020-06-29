«Моя дитина ніколи не випаде з вікна»: як вберегти дитину, щоб з нею дійсно цього не сталося

Сьогодні, 07:31 Переглядів: 1 056

Літо... спека... відчинені вікна...





Всі ми з Вами вже відчули тепло, коли хочеться одягти футболку і шорти, а разом з цим відкрити вікно в квартирі.





Ми захищаємо дітей від сонця, дощу та іншої несприятливої погоди, розповідаємо, як поводитися в іграх, з тваринами та незнайомцями, опікуємося їхнім харчуванням та здоров'ям.





Але є одна потенційна небезпека, яку ви, можливо, недооцінили або зовсім пропустили – вікно.





Щоліта звіти поліції майорять повідомленнями про дітей, які випали з вікон.





Зазвичай у ЗМІ потрапляють лише летальні, або випадки, які закінчилися чудом. Інша ж статистика погано висвітлюється, але, на жаль, вона більш вражаюча.





Серед батьків є багато міфів і ми їх з Вами розберемо.





Моя дитина ніколи не випаде з вікна





У цьому часто переконують себе навіть найвідповідальніші батьки. Проте американська статистика свідчить, що частота випадінь дітей із вікон мало залежить від рівня освіченості та економічного стану родини. Найчастіше малюки вилазять у вікно, коли перебувають без нагляду, або навіть зачинені самі в помешканні. Вони стають на підвіконня та виходять на балкон, щоб покликати дорослих. Не рідше трагедія трапляється, коли мама, тато або навіть багато людей перебували поряд.





Моя дитина надто мала/доросла, щоб випасти





За даними поліції, найчастіше жертвами стають малюки від 2 до 3 років.





Саме у цьому віці діти активно вивчають світ та цікавляться довколишнім світом.





Дійсно, менші діти – рік-півтора – рідше фігурують у статистиці, але це не значить, що вони не здатні підставити собі стільця, щоб вилізти на підвіконня.





Вікно – найкоротший шлях до пізнання світу. І його вкрай недооцінюють дорослі.





Не ставте дитину на підвіконня, щоб вона подивилася на собаку, яка пройшла повз будинок, чи помахала татові, який пішов на роботу. Не стимулюйте цікавість!





Наступного разу дитина сама полізе виглядати собаку чи тата. Діти з нічого здатні зібрати барикаду й не мають відчуття страху.





У нас не високо/на вікнах сітки, дитина не впаде





Переломи, розриви внутрішніх органів, струси мозку... це лише частина того, що діагностують у дітей після падіння. Якщо воно відбулося на асфальт чи бетон, ймовірність летального випадку зростає.





Ця проблема може стосуватися не лише тих родин, які мешкають на високих поверхах; насправді травматичні падіння відбуваються з досить скромних висот.





Лікарі зазначають, що невдале падіння навіть з висоти 30-50 сантиметрів є небезпечним для малюка.





Майже у кожному другому повідомленні поліції про випадіння дитини згадуються сітки: виліз на підвіконня, сперся, вона не витримала.

Пам’ятайте, що москітні сітки на вікнах не захищають малечу від падіння з вікна, тому несуть найбільшу небезпеку.





Як убезпечити дитину від випадіння з вікна





Ось прості правила:

не відчиняйте вікно в присутності дитини,

відсуньте меблі від вікон (столи, стільці, годувальні столики),

не заохочуйте інтерес дитини до вікон,

пам'ятайте: москітні сітки ніколи не захистять від випадання,

встановіть на вікна захист.





Захисна ручка з замком на вікно коштує від 120 гривень. Це копійки, порівняно з тим, скільки коштує життя, лікування та реабілітація дитини.





Тільки ручки з замком є ефективним засобом і провідні компанії-виробники не випускають інших рішень для безпечного використання їхніх вікон. Кожна мама легко встановить їх сама без допомоги фахівця за 40 секунд.





Бережіть себе та своїх діток. І пам'ятайте ваші янголятка крил не мають.