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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині на тисячу гривень оштрафували двох шахраїв, які підмінили на пошті мобільний

Сьогодні, 12:11 Переглядів: 344

Під час огляду посилки один з аферистів підмінив телефон вартістю 6300 грн на інший, який і «поїхав» до продавця

Хорольський районний суд виніс вирок двом чоловіка, які провернули аферу з телефоном. У квітні цього року двоє чоловіків видивилася на сайті ОLX мобільний телефон KYOCER Е6910. Один з аферистів домовився про купівлю смартфону. За нього пообіцяв заплатити на пошті після огляду посилки.


29 квітня чоловіки прийшли на «Нову пошту» №1 у Хоролі. Під час огляду телефону обвинувачені замінили його на інший гаджет - RED hydrogen. Телефон за 6316 грн забрали собі. Посилка з іншим телефоном «поїхала» до продавця. 


Обвинувачені свою вину визнали. Їх визнали винуватими за порушення ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та призначили штраф у розмірі 1020 грн. Також чоловіки мають заплатити по 326 грн за проведення експертизи.


Вирок може бути оскаржений. З текстом вироку можна ознайомитися тут.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: шахрайство афера мобильный

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