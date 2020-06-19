На Полтавщині на тисячу гривень оштрафували двох шахраїв, які підмінили на пошті мобільний

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Під час огляду посилки один з аферистів підмінив телефон вартістю 6300 грн на інший, який і «поїхав» до продавця

Хорольський районний суд виніс вирок двом чоловіка, які провернули аферу з телефоном. У квітні цього року двоє чоловіків видивилася на сайті ОLX мобільний телефон KYOCER Е6910. Один з аферистів домовився про купівлю смартфону. За нього пообіцяв заплатити на пошті після огляду посилки.





29 квітня чоловіки прийшли на «Нову пошту» №1 у Хоролі. Під час огляду телефону обвинувачені замінили його на інший гаджет - RED hydrogen. Телефон за 6316 грн забрали собі. Посилка з іншим телефоном «поїхала» до продавця.





Обвинувачені свою вину визнали. Їх визнали винуватими за порушення ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та призначили штраф у розмірі 1020 грн. Також чоловіки мають заплатити по 326 грн за проведення експертизи.





Вирок може бути оскаржений. З текстом вироку можна ознайомитися тут.