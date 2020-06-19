«Їх, багатих, не зрозумієш», - мер Кременчука знову «наїхав» на керівництво районної ради

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Управління архітектури так і не знайшло кафе у дворі Кременчуцької районної ради

19 червня під час засіданні виконкому мер Кременчука Віталій Малецький спитав про виконання свого доручення: доповісти стосовно будівництва, яке розпочала у своєму дворі Кременчуцька районна рада. (Раніше мер, користуючись чутками, озвучив, що там будують гендель.)









Керівниця управління архітектури та містобудування Олександра Волощенко доповіла, що, відповідно до паспорту об'єкта, який з'явився на паркані, ведеться «капітальний ремонт благоустрою внутрішнього двору Кременчуцької районної ради (заміна, встановлення нових, малих архітектурних форм: воріт, навісу, лавок, урн)». А також показала фото. Інформація про кафе офіційно не підтвердилася.

Проте віцемер з будівництва Дмитро Кравченко знову заявив, що у дворі райради розміститься якийсь «цікавий заклад з виходом в центр». Що за заклад, чим він цікавий і звідки така інформація, віцемер так і не уточнив.

Нагадаємо, керівництво райради запевняє, що відремонтований двір слугуватиме для виставкової діяльності, метою якої є пропаганда українського села. На засіданні виконкому Кременчуцької міськради представників райради не було.

Мер Віталій Малецький згадав, що Кременчуцька районна рада не змогла сьогодні зібратися на свою сесію, натомість там складна ситуація з фінансуванням медицини, зокрема — ЦРЛ у Кохнівці.

- Але ми бачимо, що, в принципі, район розвивається. Двір закладають тротуарною плиткою. Гроші є, - сказав Віталій Малецький.

Згодом він продовжив свою промову. Згадавши, що Кременчуцька райрада ремонтуватиме й технічний поверх (для розміщення архіву), Малецький сказав:

- Їх, багатих, не зрозумієш... Чому тільки районній лікарні не допомагають? Мабуть, якісь мотиви є у людей.

Як повідомив «Телеграфу» Едуард Скляревський, заступник голови Кременчуцької райради, ремонти ведуться за рахунок коштів від оренди приміщень. Це цільовий фонд розвитку, тому кошти з нього можуть використовуватися на цільові потреби - капітальні вкладення.

Зауважимо, що Кременчук теж не відмовляється від укладання тротуарної плитки. Відповідні звіти про укладені договори є в системі ProZorro.