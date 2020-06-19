Итоги карантина: в Кременчуге стало в 3 раза больше безработных

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 657 Коментарів: 1

Сидение на карантине оставило многих без работы. В Кременчуге в Центре занятости на учете стоит почти в три раза больше, чем до карантина. А вакансий для соискателей на сайтах – на треть меньше. Как карантин и коронавирус повлияли на рынок труда и сколько теперь платят работодатели

За время карантина в Кременчуге безработных стало почти в три раза больше. Это только официально: цифры говорят о тех, кто встал на учёт в Центр занятости. И они не учитывают новые данные о вероятных массовых сокращениях на двух заводах: АвтоКрАЗе и КВСЗ.





– Что касается массовых сокращений, пока что к нам информация от крупных предприятий не поступала, – рассказали нам в горрайонном Центре занятости. – По состоянию на 15 июня в Центре занятости зарегистрировано 3995 человек – им присвоен статус безработного. Вакансий на сегодня – 830.



Количество желающих встать на учёт в Центр занятости во время карантина резко возросло. Были дни, когда в день обращалась сотня человек. Только за первые две недели апреля регистрироваться пришли тысячу человек. К концу апреля официальных безработных уже было больше трех тысяч.







Нам привели такие цифры. На начало года на учете в Центре занятости состояло 1349 человек. На начало марта – 1400. А на 15 июня – почти 4 тысячи. Конечно, часть – «заробитчане», вернувшиеся из-за границы. Но сколько их, а сколько тех, кому пришлось уйти с работы а городе, статистика молчит.







Что сейчас с вакансиями в городе и какую работу можно найти? Заглядываем на сайт Центра занятости. На нем числится больше 800 вакансии. Просматриваем свежие, которые появились в системе с начала июня. Увиденное не порадовало ни количеством объявлений, ни предлагаемыми зарплатами. Их мало и в основном предложения на минималку или близко к тому. Хотя указывать минималку – распространённая практика, могут доплачивать в конверте или добавлять премиями-надбавками.







Если смотреть предложения о работе, начиная с конца апреля-мая, то самая высокая зарплата у заместителя директора компании, связанной с энергетикой: 27 тыс грн. Заплату, близкую к средней или среднюю, предлагают по рабочим специальностям.

Слесарь-ремонтник – 8-15 тыс гривень.

Мастера, водители слесари – около 15 тыс грн.

Главный бухгалтер, экономист – 12-13 тыс грн.

Машинисты, менеджеры и полицейские - 10,5 тыс грн.

На 10 тыс зовут электрогазосварщиков, на 9 тыс – электромонтеров.

Инженеров – на 8 тысяч.





Чаще встречаются зарплаты в 5-6 тыс грн. Заведующий аттракционами, дворник, официант, бариста, секретарь, медсестра в стационар – на минималку. Кондуктор, охранник – 5 тыс грн. Попался рыбак прибрежного лова – 4,8 тыс грн. Соцработник – 5,5 тыс грн.













Женщинам платят меньше чем мужчинам

Сайт rabota.ua оценил среднюю зарплату в Кременчуге как 9,5 тыс грн, а соискатели хотят получить около 10 тыс грн. В основном, по данным сайта, работодатели предлагают в Кременчуге 9-13 тыс грн.

По статистике, в Украине больше всего получают в финансовой и страховой сферах: более 27 тыс грн, за ней телекоммуникация – 22 тыс грн. Женщины в Украине получают меньше чем мужчины. Если для мужчин средняя зарплата 12,4 тыс грн, то для женщин – 9,8 тыс грн.









Вакансий меньше на треть

Сайты поиска работы не особенно радуют выбором вакансий. Например, на work.ua их на треть меньше, чем обычно: немногим более двухсот предложений. А предложений с зарплатой от 10 тыс совсем немного. Но есть и вакансии на 1 тыс долларов или около того. Например, технолог кондитерских изделий – 23 тыс грн.



Больше всего работы в продажах и закупках. На втором месте рабочие специальности на производстве. Дальше по количеству вакансий так называемые менеджеры среднего звена и сфера обслуживания. Есть с пару десятков вакансий для автобизнеса, бухгалтеров, розничной торговли. Меньше всего предложений на сайтах для работников сферы красоты, фитнеса, спорта, охраны и безопасности.





Кому готовы платить много

Самые приятные цифры – для веб-разработчиков: 10-50 тысяч. Начальник цеха на производство – 25 тыс грн. Такую же з\п иногда обещают менеджерам по продажам. Технолога кондитерского производства – на 20 тыс грн. Менеджеру по поиску транспорта – 30 тыс грн. Менеджеру по продажам на «Новой почте» – 19 тыс грн. Шеф-повару – 18 – 20 тыс грн, но объявление было скорее исключением из правил. Менеджеру по продажам запчастей – до 25 тыс грн. 15-20 предлагают рабочим специальностям: установка окон и дверей, сварщики, электросварщики. В остальном высокие зарплаты обещают, в основном, для заграничных заработков: 55-75 тыс грн в месяц.

Еще встречаются стримеры, которым сулят до 40 тыс грн и обещают, что все строго без интима: просто сиди и развлекай зрителей он-лайн. Такого же плана обещания и для переводчиков в брачные агентства.



Вот примеры зарплат, стартующих от десяти тысяч в месяц:

Инженеру-наладчику, токарю-универсалу, шлифовщику, курьеру с авто, бухгалтеру предлагают от 10 тыс грн. Водителю такси со своим авто – 15 тыс грн, торговым представителям – 12 тыс грн. Электросварщикам – 12 тыс грн, банковскому работнику – до 13,5 тыс грн. Повар на суши, тестомес – 11 тыс грн. Полицейский патрульной полиции – 10,7 тыс грн. Seo-специалист – 10 тыс грн, менеджер по туризму – 10 тыс грн, менеджер по кредитованию – 8 тыс грн.









3995

официальных безработных в Кременчуге

830

открытых вакансий в Кременчуге

Почему госпомощь не помогла





Чтобы избежать массовых сокращений, государство предложило помощь работодателям. Кременчужанка Ирина, которая работает главным бухгалтером предприятия, делится, почему инновация оказалась малоэффективной:

– Работодателям и предпринимателям, у которых есть наемные работники, дали смешное пособие, чтобы они не сокращали людей. Его суть в том, что за время простоя государство выплатит две трети зарплаты, но не больше минималки. То есть, если работодатель покажет, что сотрудник работал только час в день, ему компенсируют остальные 7 часов. Но это будет мизерная сумма, особенно если ты официально работаешь на минималку. При этом работодатель все равно должен заплатить ЕСВ, потому что от уплаты освободили ФЛП, а за наёмных сотрудников нет. Плюс возникают большие проблемы с КЗОТом: если это основной работник, то ты не можешь просто так вывести его на один час на работу. Это существенное изменение условий труда, о чем нужно оповещать работника не менее чем за два месяца. За это тебя может «прихлопнуть» штрафом инспекция по труду. Вдобавок неизвестно, когда придёт сама компенсация от фонда: деньги могут быть и через месяц, и через три. Все это не особенно мотивирует работодателя не идти на сокращения, а использовать эту программу.





















Как карантин повлиял на работу

В Полтавской области в отпуск за свой счёт отправили 4 тысячи человек. И наша область - одна из лидеров по количеству тех, кого перевели на неполную рабочую неделю: 13 тыс. человек. Под увольнение в области попали почти 4000 человек.

Всего во время карантина в Украине в Центр занятости пришли почти 250 тысяч человек. Это плюс 80%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. За год количество соискателей выросло, а вакансий совсем не прибавилось. На работу пристроили 119 тыс человек.



Штатных работников в апреле стало меньше на 171 тыс, если сравнивать с апрелем прошлого года. С 11 марта по 31 мая 40% ушли с работы по соглашению сторон, 12% «уволились по собственному желанию».

В отпуск без сохранения зарплаты отправилось 65 тыс, тогда как в прошлом году за такой же период было в два раза меньше. А на неполный рабочий день перевели 27 тыс. человек.



57% безработных в Украине – женщины. Среди безработных больше всего тех, кому 45+. На втором месте – в возрасте до 30 лет. Половина безработных имеет высшее образование, а треть – профессионально-техническое.

А вот вакансий стало меньше - 140 тыс. предложений, что вполовину меньше обычного.

В Полтавской области на одну свободную вакансию приходится 10 кандидатов, тогда как в прошлом году было четыре. Лучше всего ситуация в Киеве: там соотношение 1:2.

















Как у них

С безработицей столкнулась не только Украина. Как за границей помогали тем, кто остался без работы?

Италия - от 100 до 1 300 евро

Самая пострадавшая страна-европейка. Людям, которые работают по контракту, официально выплачивают пособия по безработице. Все те, кто получает зарплату в размере не выше 2 100 евро без вычета налогов, имеют право получать 900 евро в месяц. Те, кто получает зарплату больше чем 2 100 евро без вычета налогов - получают 1 300 евро в месяц в качестве пособия. Все выплаты по займам и ипотечным кредитам бизнеса и населения приостановлены. Их покрывают государственные гарантии для банков.

Семьям безработных или тех, кого незаконно уволили, предусмотрена помощь в размере 180 евро на одного человека. Предприниматели получают одноразовую выплату в размере 600 евро. Также всем предпринимателям предлагают кредиты на сумму до 25 000 евро под 1,5% с выплатой за 72 месяца.



Германия - 5 000 евро и больше

Федеральное правительство Германии утвердило пакет помощи для предпринимателей и фрилансеров. Гражданам страны выплачивают гранты - средства, которые не нужно будет возвращать. Так, одноразовую выплату в размере 5 000 евро получают самозанятые, индивидуальные предприниматели и фрилансеры. Небольшие компании, где работает до пяти человек, могут получить 9 000 евро. Если же в компании работают до десяти сотрудников - 15 000 евро. Кроме того, государство оплачивает 60% заработной платы сотрудника предприятия за сокращенный рабочий день.



Франция - 500-2000 евро

Сотрудникам небольших фирм, которые закрылись из-за карантина, власти государства возместят от 85% до 100% заработной платы. Предприниматели же могут временно не оплачивать налоги и вносить плату за аренду. Также предприниматели могут подать заявку на кредит. Кроме того, жители страны могут рассчитывать на финансовую помощь в размере 1 500 евро. Также 2 000 евро может предоставить местная власть.

Что касается безработных, чьи права истекли в марте, они имеют право на компенсации по безработице на период всего срока карантина.



Испания - 500 евро

Правительство Испании утвердило систему базового дохода для своих граждан во время карантина. Это значит, что государство должно выплачивать каждому жителю страны определенную сумму вне зависимости от того, работает ли он или получает социальные льготы и другие доходы. Всего деньги выплатят одному миллиону домохозяйств.



США - 500-1200 долларов

Предусмотрена разовая выплата в размере 1 200 долларов. Но это касается тех, чей доход ниже 75 000 долларов в год. Граждане Америки с детьми младше 17 лет получат по 500 долларов на каждого ребенка. В государстве действует такая система: чем выше доход человека, тем на меньшую сумму в качестве помощи он может рассчитывать. Так, например, американец, который в год зарабатывает больше 99 000 долларов, не может претендовать на «антикоронавирусные» выплаты. Кроме того, пособие по безработице увеличили до 600 долларов в неделю.