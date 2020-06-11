На Івана Мазепи горіла квартира у багатоповерхівці

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 0





Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 11 червня, в багатоповерхівці на вулиці Івана Мазепи сталася пожежа. За інформацією очевидців, горів балкон на шостому поверсі.