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На Івана Мазепи горіла квартира у багатоповерхівці

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 0

 

Диміло на балконі шостого поверху
Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 11 червня, в багатоповерхівці на вулиці Івана Мазепи сталася пожежа. За інформацією очевидців, горів балкон на шостому поверсі.

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Автор: Євгенія Каблучка Фото: Артем Коваленко
Теги: Пожежа пожар балкон

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