У Кременчуці працівник «Нової Пошти» крав ґаджети з посилок: отримав рік іспитового строку

Сьогодні, 16:36 Переглядів: 1 060 Коментарів: 1

5 червня Крюківський районний виніс вирок чоловіку, якого звинуватили у порушенні ч.1 та 2 ст.185 Кримінального кодексу України (Крадіжка).





Обвинувачений працював у Кременчуці на «Новій Пошті», там він обкрадав посилки. Зафіксували три крадіжки. 29 лютого 2020 року чоловік викрав мобільний телефон «Xiaomi Redmi 8» вартістю 3000 гривень, третього березня - мобільний телефон «Aelion i8» вартістю 731 гривня. 14 квітня поцупив планшет «Nomi c080034», який коштував 2111 гривень.





Обвинувачений свою вину визнав повністю. Пояснив, що працював на сканувальником-пакувальником, відповідно до обов'язків повинен був зокрема відвантажувати відправлення, відкривати упаковки права не мав. 29 лютого чоловік у післяобідній час відвантажував відправлення, одна посилка розпалася і він побачив мобільний телефон «Xiaomi Redmi 8», вирішив непомітно його забрати. Телефон він поклав до кишені та після закінчення роботи відніс його додому.





Третього березня таким же способом викрав інший телефон. Планшет виніс з приміщення за поясом штанів 14 квітня і також відніс його додому. Викраденим майном користувався особисто, продавати його не збирався.





Через кілька днів служба безпеки підприємства виявила крадіжку і він відразу зізнався у скоєному. Потерпілим повернув гроші. Раніше злочинів не вчиняв і дуже шкодує про скоєне, щиро розкаюється.





Вирок суду

Чоловіка визнали винуватим в скоєнні злочинів та призначили покарання у виді 1 року обмеження волі, але звільнили від відбування призначеного судом покарання з встановленням іспитового строку один рік, якщо він протягом визначеного часу не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки, то залишиться на свободі.





З текстом вироку можна ознайомитися тут.





Вирок може бути оскаржений.



