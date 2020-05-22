Невідомий побив 30-річного чоловіка прямо на вулиці

Сьогодні, 13:15 Переглядів: 803

У Кременчуці інспектори роти ТОР відшукали чоловіка, ймовірно, причетного до бійки. Про це повідомляє пресслужба батальйону патрульної поліції Кременчука.





Поліцейські отримали звернення від 30-річного чоловіка. Той зазначив, що на вулиці Миру його побив невідомий чоловік, після чого кудись пішов. Заявник мав видимі тілесні ушкодження обличчя. У ході патрулювання поліцейським вдалось виявити особу, що може бути причетною до події.





Потерпілий впізнав кривдника.





На місце виїхала бригада швидкої медичної допомоги та слідчо-оперативна група, яка надалі займатиметься справою.