Невідомий побив 30-річного чоловіка прямо на вулиці

У Кременчуці інспектори роти ТОР відшукали чоловіка, ймовірно, причетного до бійки. Про це повідомляє пресслужба батальйону патрульної поліції Кременчука.
Поліцейські отримали звернення від 30-річного чоловіка. Той зазначив, що на вулиці Миру його побив невідомий чоловік, після чого кудись пішов. Заявник мав видимі тілесні ушкодження обличчя. У ході патрулювання поліцейським вдалось виявити особу, що може бути причетною до події.
Потерпілий впізнав кривдника.
На місце виїхала бригада швидкої медичної допомоги та слідчо-оперативна група, яка надалі займатиметься справою.