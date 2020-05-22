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Надзвичайні новини

Невідомий побив 30-річного чоловіка прямо на вулиці

Сьогодні, 13:15 Переглядів: 803

 

Правоохоронці оперативно затримали порушника

У Кременчуці інспектори роти ТОР  відшукали чоловіка, ймовірно, причетного до бійки. Про це повідомляє пресслужба батальйону патрульної поліції Кременчука.


Поліцейські отримали звернення від 30-річного чоловіка. Той зазначив, що на вулиці Миру його побив невідомий чоловік, після чого кудись пішов. Заявник мав видимі тілесні ушкодження обличчя. У ході патрулювання поліцейським вдалось виявити особу, що може бути причетною до події.


Потерпілий впізнав кривдника.


На місце виїхала бригада швидкої медичної допомоги та слідчо-оперативна група, яка надалі займатиметься справою.

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Автор: Альона Душенко
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