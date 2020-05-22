«Сезон тиші» триває на Полтавщині

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 482

Два з половиною місяці тиші – це людська данина природі

Кременчужанам нагадують правила поведінки, яких необхідно дотримуватися у період «сезону тиші» що триває до 15 червня.





Згідно зі ст. 39 Закону України «Про тваринний світ» користувачі мисливських угідь і звичайні громадяни зообов’язані дотримуватися вимог природоохоронного законодавства в частині заборони проведення робіт, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою (пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, використання моторних маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах), на період масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу з 01 квітня до 15 червня!





Два з половиною місяці тиші – це людська данина природі. Відвідуючи ліси чи інші екосистеми, варто пам’ятати, що людина відповідальна за своїх братів менших.