4 мільйони гривень виділили на підтримку дитячого хокею в Кременчуці

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На засіданні бюджетної комісії та виконавчого комітету Кременчуцької міськради перерозподілили бюджетні асигнування. Понад 4 мільйони гривень пішли на підтримку хокейного клубу «Кременчук». А саме на підтримку спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» громадській організації «Хокейний клуб «Кременчук» на суму 4 127 124 грн.





- Зменшити бюджетні асигнування загального фонду по КПКВКМБ 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» на суму 4 127 124,55 грн (КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 760 029,00 грн, КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» на суму 892 394,55 грн, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 2 194 886,00 грн, КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» на суму 279 815,00 грн), які були заплановані на придбання хокейної форми та відшкодування витрат за комунальні послуги та енергоносії власнику льодової арени «Айсберг» під час проведення навчально-тренувальних занять відділення хокею з шайбою комунального закладу фізичної культури і спорту «Кременчуцька міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Авангард».

Збільшити бюджетні асигнування загального фонду по КПКВКМБ 1115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» громадській організації «Хокейний клуб «Кременчук» на суму 4 127 124,55 грн КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)». - йдеться у проєкті рішення.





Керівник управління молоді та спорту Олександр Мазур пояснив, що кошти направляють ГО «Хокейний клуб «Кременчук» для того, щоб вони розрахувалися з власником льодової арени «Айсберг» (Сергієм Мазуром - ред.) за час проведених тренувань та матчів. У ХК «Кременчук» виступає 6 дитячих команд різних вікових категорій. Так у 2019 році кошти направлялися через «Авангард», а зараз через громадську організацію ХК «Кременчук».