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Надзвичайні новини

Вночі патрульні впіймали кабеліста «на гарячому»

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 530 Коментарів: 1

 

Чоловік не зміг пояснити, що робить з інструментами біля відкритого люка

22 травня, близько 2.00, кременчуцькі копи впіймали крадія комунікаційних кабелів, повідомляє пресслужба патрульної поліції.


Патрулюючи вулицю Чкалова, інспектори помітили відкритий люк з комунікаційними кабелями. Обстеживши територію, патрульні виявили чоловіка, в якого під час поверхневої перевірки знайшли інструменти та будівельні рукавички.


Пояснити, що він робить біля відкритого люка той не зміг, тож патрульні передали чоловіка слідчо-оперативній групі Кременчуцького відділу поліції для з'ясування всіх обставин.


 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: кабель вор

Коментарі: 1

2 562
ИМХО:
Сьогодні, 15:42

Отпустят... как ни прискорбно...


2 0
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