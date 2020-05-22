Вночі патрульні впіймали кабеліста «на гарячому»

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 530 Коментарів: 1

Чоловік не зміг пояснити, що робить з інструментами біля відкритого люка

22 травня, близько 2.00, кременчуцькі копи впіймали крадія комунікаційних кабелів, повідомляє пресслужба патрульної поліції.





Патрулюючи вулицю Чкалова, інспектори помітили відкритий люк з комунікаційними кабелями. Обстеживши територію, патрульні виявили чоловіка, в якого під час поверхневої перевірки знайшли інструменти та будівельні рукавички.





Пояснити, що він робить біля відкритого люка той не зміг, тож патрульні передали чоловіка слідчо-оперативній групі Кременчуцького відділу поліції для з'ясування всіх обставин.



