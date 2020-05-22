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Кременчук, Освіта, Спорт

На території Кременчуцької школи №20 встановлять спортивний майданчик

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 445

 

Проєктуванням та облаштуванням займатиметься Кременчуцьке міське управління капітального будівництва

На території Кременчуцької ЗОШ №20, що знаходиться на вулиці Академіка Маслова, 12, встановлять сучасний мільтифункціональний спортивний майданчик.


22 травня виконавчий комітет Кременчуцької міської ради затвердив рішення щодо делегування комунальному виробничому підприємству  «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» функцій замовника з проєктування та влаштування цього майданчика.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: школа спортплощадка
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