На території Кременчуцької школи №20 встановлять спортивний майданчик

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Проєктуванням та облаштуванням займатиметься Кременчуцьке міське управління капітального будівництва

На території Кременчуцької ЗОШ №20, що знаходиться на вулиці Академіка Маслова, 12, встановлять сучасний мільтифункціональний спортивний майданчик.





22 травня виконавчий комітет Кременчуцької міської ради затвердив рішення щодо делегування комунальному виробничому підприємству «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» функцій замовника з проєктування та влаштування цього майданчика.