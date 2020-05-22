Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 22.05.2020 10:50
Підтверджені:
Україна20148
Кременчук105
Хворі:
Україна12975
Кременчук14
Одужало:
Україна6585
Кременчук87
Померло:
Україна588
Кременчук4
Кременчук, Освіта

У Кременчуці обладнали кімнату зі зброєю, де навчатимуть дітей захищати Україну

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 706 Коментарів: 2

 

Для встановлення сигналізації у приміщенні виділили 42 609 грн, які зекономили у сфері освіти на видатках на відрядження

Для вивчення предмету «Захист України» у ресурсному центрі (раніше він називався навчально-виробничий комбінат №2) на Молодіжному створили кімнату для зберігання навчальної зброї. Як повідомив 22 травня на засіданні бюджетної комісії директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик, проводити вивчення цього предмету будуть саме у ресурсному центрі.


Департамент освіти спільно з військкоматом встановили залізні шафи, де зберігатимуть зброю, отримали дозволи на її використання. І тепер у приміщенні потрібно встановити сигналізацію.


- Ми кімнату обладнали власними силами. Для того, щоб нам дали зброю, нам необхідно поставити сигналізацію. У нас є економія по відрядженням у сумі 42 609 грн, я їх прошу перерозподілити для встановлення сигналізації та оплати її до кінця року, - звернувся Геннадій Москалик до присутніх на засіданні депутатів, і вони ухвалили дане рішення.


*Фото ілюстративне

2
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: konotop.city
Теги: оружие обучение школьники сигналізація кошти

Коментарі: 2

17
gray cardinal:
Сьогодні, 16:23

Вы в своем уме, Моска.Ген. ?!!

 Как начальник образования, вы могли бы оборудовать комнату микроскопами, компьютерами, 3D принтерами  и другим  инструментарием для  создания и изобретения чего-то нового ( макетов протезов для раненых солдат, например, изучение природы в поисках решений загрязнения воды, воздуха и тд)  для настоящего развития детей и помощи в выборе дальнейшего пути как образовательного так и жизненного. Конкретно для нашего города это было бы полезнее, чем умение владеть оружием с детства. Подростут, сами решат чем им овладеть. 

А вы пропагандой и ненавистью хотите дополнять их, и без вашей стельбы, искаженные от ТВ и дурацких компьютерных игр мозги.

 Что ждёт наше общество с таким умением детей  и дальнейшей жаждой применения в случае обиды во дворе или учебном заведении? 

Подумайте об этом...

 


17 3
418
КиТ:
Сьогодні, 16:46

Ни Украине, ни нашим заграничным "партнёрам", ни МВФ не нужен думающий народ. Быдло проще контролировать

Как начальник образования, вы могли бы оборудовать комнату микроскопами, компьютерами, 3D принтерами и другим инструментарием для создания и изобретения чего-то нового ( макетов протезов для раненых солдат, например, изучение природы в поисках решений загрязнения воды, воздуха и тд)
...

7 2
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх