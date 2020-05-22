У Кременчуці обладнали кімнату зі зброєю, де навчатимуть дітей захищати Україну

Для встановлення сигналізації у приміщенні виділили 42 609 грн, які зекономили у сфері освіти на видатках на відрядження
Для вивчення предмету «Захист України» у ресурсному центрі (раніше він називався навчально-виробничий комбінат №2) на Молодіжному створили кімнату для зберігання навчальної зброї. Як повідомив 22 травня на засіданні бюджетної комісії директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик, проводити вивчення цього предмету будуть саме у ресурсному центрі.
Департамент освіти спільно з військкоматом встановили залізні шафи, де зберігатимуть зброю, отримали дозволи на її використання. І тепер у приміщенні потрібно встановити сигналізацію.
*Фото ілюстративне