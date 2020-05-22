У Кременчуці обладнали кімнату зі зброєю, де навчатимуть дітей захищати Україну

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 706 Коментарів: 2

Для встановлення сигналізації у приміщенні виділили 42 609 грн, які зекономили у сфері освіти на видатках на відрядження

Для вивчення предмету «Захист України» у ресурсному центрі (раніше він називався навчально-виробничий комбінат №2) на Молодіжному створили кімнату для зберігання навчальної зброї. Як повідомив 22 травня на засіданні бюджетної комісії директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик, проводити вивчення цього предмету будуть саме у ресурсному центрі.





Департамент освіти спільно з військкоматом встановили залізні шафи, де зберігатимуть зброю, отримали дозволи на її використання. І тепер у приміщенні потрібно встановити сигналізацію.





- Ми кімнату обладнали власними силами. Для того, щоб нам дали зброю, нам необхідно поставити сигналізацію. У нас є економія по відрядженням у сумі 42 609 грн, я їх прошу перерозподілити для встановлення сигналізації та оплати її до кінця року, - звернувся Геннадій Москалик до присутніх на засіданні депутатів, і вони ухвалили дане рішення.





*Фото ілюстративне