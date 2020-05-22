Ще у двох злочинах «засвітився» молодик, який у Полтаві підстрелив чоловіка

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 0

19-річний хлопець не лише завдав чоловіку тяжких тілесних ушкоджень, а й причетний до крадіжки та хуліганства

Нагадаймо, 19 квітня у Полтаві, у підземному переході на вулиці Маршала Бірюзова, підстрелили чоловіка. Потерпілого ушпиталили з проникаючим вогнепальним пораненням черевної порожнини, 19-річного підозрюваного затримали.





За інформацією пресслужби прокуратури Полтавської області, молодик причетний до інших злочинів. Зокрема 6 березня цього року чоловік прийшов у гості до знайомої, де після застілля поцупив із підвіконня мобільний телефон господарки.





Уночі, 19 квітня, в магазині зловмисник голосно кричав, нецензурно висловлювався та провокував інших на сварку. Пізніше неподалік зупинки громадського транспорту він хаотично не менше трьох разів вистрелив із револьвера ZBROIA.





Зважаючи на це, полтавцю повідомлена остаточна підозра за ч. 1 ст. 185 (крадіжка), ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) та ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння) Кримінального кодексу України.





Досудове розслідування триває. Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави.