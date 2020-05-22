Сполучення до Горішніх Плавнів планують відновити сьогодні, а ось до Світловодська - влітку (поки не відновлять)

Сьогодні, 12:16 Переглядів: 3 450

З 1 червня мають відновити сполучення зі Світловодськом, а до Горішніх Плавнів їздитимуть від завтра. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації. Рішення про міжміські перевезення мають затвердити сьогодні.





Керівник управління транспорту Руслан Івашина зауважив, оскільки сполучення між Світловодськом та Кременчуком - міжобласне, його можуть поновити лише з 1 червня. А ось маршрутки у Горішні Плавні мають поновити сьогодні.





Правоохоронців попрохали приділити увагу маршруткам, які заїжджатимуть до Кременчука, на дотримання карантинних обмежень (щоб не перебільшувала кількості посадкових місць).





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Кременчук за всіма показниками готовий до запровадження адаптивного карантину, тобто до суттєвого пом’якшення обмежень. Але Полтавська область визначена Урядом як така, що не готова до переходу на 2 етап виходу із карантину. Причина - низька кількість проведених тестувань на 100 тисяч населення. Тож у нашому місті, на жаль, поки що не можуть бути застосовані пом’якшувальні заходи, через неготовність області.





Засідання обласної комісії перенесли на понеділок, отже і всі решення про послаблення карантину раніше понеділка прийняті не будуть.



